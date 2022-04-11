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    Інформацію про трудові відносини можна отримати за допомогою чат-бота – міністерка економіки

    Перша віцепрем&rsquo;єр-міністерка&nbsp;&ndash;&nbsp;міністерка економіки України Юлія Свириденко - Інформацію про трудові відносини можна отримати за допомогою чат-бота – міністерка економіки

    Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко

    фото з відкритих джерел

    Українці знайдуть для себе найоптимальніші шляхи адаптації до реалій воєнної економіки

    Міністерство економіки запустило чат-бот @TrudEconomBot у Telegram, де систематизовані дані про найбільш поширені питання щодо трудових відносин в умовах воєнного стану. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

    Чат-бот відповість на запитання, які виникають у громадян щодо прийняття та звільнення з роботи, режиму робочого часу, відпустки, оплати праці, гарантій для оборонців України, ведення документації та подання звітності, перевірки та відповідальність за порушення.

    «Простий нативний інтерфейс допоможе швидко зорієнтуватися та дізнатися все, що вас цікавить», – зазначила Свириденко.

    За її словами, завдяки @TrudEconomBot українці будуть обізнаними з новим трудовим законодавством та знайдуть для себе найоптимальніші шляхи адаптації до реалій воєнної економіки.

    «Для уряду сьогодні одне з пріоритетних завдань – максимально забезпечити роботою усіх працездатних громадян, щоб відновити економічну активність та зміцнити нашу здатність чинити опір і перемагати російських агресорів», – наголосила вона.

    Раніше Юлія Свириденко повідомила, що в умовах воєнного часу будь-яке підприємство може отримати до 60 млн грн кредиту під 0%.

    Теги: росія окупанти війна закон українці Україна Telegram робота окупація звільнення Юлія Свириденко #stoprussia
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    Інформацію про трудові відносини можна отримати за допомогою чат-бота – міністерка економіки