Арештовану яхту Медведчука суд передав агентству з розшуку і управління активами

Рішення виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич

Суд передав арештовану яхту Royal Romance Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами. Про це йдеться в рішенні суду, яке є в розпорядженні «Української правди».

Рішення виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич.

16 березня 2022 року на це майно Медведчука було накладено арешт у кримінальному провадженні 222016130000000212.

Як раніше повідомлялося, правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. До слова, журналісти знайшли «золотий вагон» Медведчука. На території маєтку кума Путіна розташований справжній залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан.