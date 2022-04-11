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    Арештовану яхту Медведчука суд передав агентству з розшуку і управління активами

    документ
    Арештовану яхту Медведчука суд передав агентству з розшуку і управління активами
    фото: novilist.hr

    Рішення виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич

    Суд передав арештовану яхту Royal Romance Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами. Про це йдеться в рішенні суду, яке є в розпорядженні «Української правди».

    Рішення виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич.

    16 березня 2022 року на це майно Медведчука було накладено арешт у кримінальному провадженні 222016130000000212.

    Як раніше повідомлялося, правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. До слова, журналісти знайшли «золотий вагон» Медведчука. На території маєтку кума Путіна розташований справжній залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Арештовану яхту Медведчука суд передав агентству з розшуку і управління активами