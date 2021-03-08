«У пандемії жіноче обличчя»: у Києві відбувся Марш жінок

Найбільше негативні наслідки пандемії відбилися на жінках

У Києві та інших містах відбувся Марш до Міжнародного дня захисту прав жінок. Цьогоріч учасниці та учасники акції хочуть привернути увагу до погіршення ситуації із правами жінок під час пандемії через Covid-19.

Відео з Михайлівської площі в Києві, де проходив Марш.

Як зазначили організатори Маршу, пандемія Covid-19 суттєво вплинула на життя людей в усьому світі, змінила звичний ритм функціонування суспільства, загострила соціальні проблеми та спричинила появу нових викликів.

Найбільше негативні наслідки пандемії відбилися на жінках: «Чому ми мовчимо про домашнє насилля, рівень якого в часи Covid-19 дедалі продовжує зростати? Чому ми не говоримо, що здебільшого на жінок було покладено обов’язок опікуватися дистанційним навчанням дітей? Що саме жінки змушені виконувати доглядову працю, обсяг якої лише збільшився, та поєднувати її із роботою?», – ідеться у заяві організаторів.

Серед цьогорічних вимог акції:

Збільшення соціальної допомоги матерям, що виховують дітей, та збільшення додаткової підтримки дітей з інвалідністю;

Відкриття державних шелтерів у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насилля;

Створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження коронавірусом;

Забезпечення доступу до усіх медичних та профілактичних послуг;

Припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратили роботу;

Справедливого розслідування випадків насилля з боку ультраправих організацій;

А також ратифікації Стамбульської конвенції – Конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Це міжнародна угода Ради Європи, метою якої є нульова толерантність до домашнього насильства, адже конвенція визнає насильство щодо жінок однією з форм порушення прав людини та одним із видів дискримінації. Україна підписала документ ще у 2011 році й навіть брала участь в його створенні. Проте досі не ратифікувала, а отже не втілила його у життя. Стамбульську конвенцію ратифікували у 34 країнах світу.

Нагадаємо, гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики є важливим кроком у становленні України як європейської держави. Про це у відеозверненні заявила лідерка «Європейської Солідарності» у Київраді, голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

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