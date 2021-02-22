У березні українці матимуть додатковий вихідний

Перенесення вихідних через свята в березні не буде

У перші вихідні березня українці відпочиватимуть одразу три дні поспіль. Додатковий вихідний буде приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Про це йдеться у відповідній статті Кодексу законів про працю «Святкові і неробочі дні».

Оскільки цього року жіноче свято, яке в Україні є офіційним неробочим днем, випадає на понеділок, перші весняні вихідні вийдуть триденними - вони триватимуть з 6 по 8 березня.

Таким чином загалом у березні в українців буде 9 вихідних днів - 6, 7 і 8 березня; 13 і 14 березня; 20 і 21 березня; 27 і 28 березня. Усі інші 22 дні цього місяця будуть робочими.

Перенесення вихідних через свята в березні не буде.

Також зазначимо, що протягом тижня з 8 по 14 березня українці святкуватимуть Масницю, яка закінчиться Прощеною неділею, а в кінці місяця, в ніч з 29 на 30 березня, українці переведуть годинники на літній час.

Крім того, синоптики прогнозують на початку березня істотне потепління після лютневих морозів.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» оновила графік додаткових поїздів на 8 березня.

Торік 8 березня піша хода «Марш жіночої солідарності», яка пройшла центром Харкова, зібрала пів тисячі прихильниць гендерної рівності. А у Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями.

У 2020 роцігГолови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві. Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.