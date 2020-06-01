Інсульт, судоми, порушення свідомості. Дослідники описали неврологічні симптоми Covid-19

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Коронавірусна інфекція може спричиняти тяжкі ускладнення

У дослідженні науковців з Єльської медичної школи в США, опублікованому в Журналі Американської медичної асоціації, йдеться, що новий коронавірус може поширюватися на центральну нервову систему (ЦНС) та спричиняти неврологічні ускладнення. На відміну від респіраторних, неврологічні ускладнення від хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, досі були маловідомими.

За даними дослідників, вірус може потрапити до нервової системи кількома шляхами - через стики заражених нейронів та через нюхові нерви.

Крім того, на думку науковців, вірус також може потрапити до частин мозку, інфікуючи лейкоцити (імунні клітини), що можуть перетинати захисну фільтрувальну мембрану - гематоенцефалічний бар'єр. Це фізіологічний бар'єр, що відмежовує кров від цереброспінальної рідини та внутрішнього середовища центральної нервової системи, для того щоб зберегти сталість останнього. Концентрація багатьох речовин, таких як амінокислоти, гормони, іони металів, у крові постійно змінюється, особливо різко після прийому їжі або фізичних навантажень. Такі зміни могли б мати згубний характер на роботу ЦНС.

Однак, вчені заявили, що подальші дослідження, пов’язані зі скануванням мозку та тестуванням тканин ЦНС, матимуть вирішальне значення для розуміння біологічного процесу захворювання в нервовій системі.