Під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах
За минулу добу ворог продовжує зазнавати втрат
Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім розповів, що під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах. Про це Кім повідомив у відеозверненні.
«За минулу добу ворог продовжує зазнавати втрат. Підірвалась колона на мінах, розстріляли де-не-де. Добре попрацювали за межами досяжності... Ворог намагається перегрупуватися, лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед. Всі тут, все добре», – повідомив він у відеозверненні.
Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є пораненні.
Також напередодні ввечері у Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню.
Обстріл Миколаєва рашисти почали близько 20:00 у п'ятницю, 11 березня.