За минулу добу ворог продовжує зазнавати втрат

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім розповів, що під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах. Про це Кім повідомив у відеозверненні.

«За минулу добу ворог продовжує зазнавати втрат. Підірвалась колона на мінах, розстріляли де-не-де. Добре попрацювали за межами досяжності... Ворог намагається перегрупуватися, лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед. Всі тут, все добре», – повідомив він у відеозверненні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є пораненні.

Також напередодні ввечері у Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню.

Обстріл Миколаєва рашисти почали близько 20:00 у п'ятницю, 11 березня.

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