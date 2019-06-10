Іран представив власну систему ППО Khordad-15



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Завдяки високому ступеню мобільності Khordad-15 може бути розгорнута і готова до дії протягом п'яти хвилин

Система Khordad-15 іранської розробки може виявляти до шести різних цілей одночасно

Міністр оборони Ірану бригадний генерал Амір Хатамі представив 9 червня нову сучасну систему ППО Khordad-15 іранської розробки, здатну вражати різні цілі за допомогою ракет Sayyad-3.

Ця система може виявляти до шести різних цілей одночасно, включно з військовими літаками і безпілотниками в радіусі 150 км і відстежувати їх на відстані 120 км, повідомило іранське інформагентство Tasnim.

Система розрахована на знищення об'єктів противника на висоті до 27 км і в радіусі 75 км, заявив міністр.

За його словами, нова система також може виявляти цілі-невидимки в радіусі 85 км і вражати їх в радіусі 45 км.

Завдяки високому ступеню мобільності Khordad-15 може бути розгорнута і готова до дії протягом п'яти хвилин.

Нагадаємо, радник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Мортеза Корбани погрожував Сполученим Штатам «відправити на дно» Перської затоки їхні авіаносці у випадку, якщо ті «здійснять свою першу помилку». За його словами, Іран може потопити американські авіаносці використовуючи «всього дві ракети», які є їх новою секретною зброєю.

Джерело: Інтерфакс-Україна