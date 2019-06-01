Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди - МАГАТЕ



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Атомна станція в Ірані

Станом на 26 травня Іран мав 125,2 тонни важкої води, що нижче встановленої межі в 130 тонн

Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди, попри те, що запаси збагаченого урану та важкої води в країні зросли.

Про це повідомило у п'ятницю, 31 травня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Станом на 26 травня Іран мав 125,2 тонни важкої води, що на 0,4 тонни більше, ніж було в лютому, однак все ще нижче встановленої межі в 130 тонн. При цьому на 20 травня запаси іранського низькозбагаченого урану складали 174,1 кілограма у порівнянні з 163,8 кілограма у лютому. Ліміт низькозбагаченого урану складає для Ірану 300 кілограмів. Це перший звіт МАГАТЕ з моменту часткового виходу Ірану з ядерної угоди.

Водночас у доповіді МАГАТЕ зазначено, що в Ірану є кілька новіших та потужніших центрифуг, які використовуються для збагачення урану та можуть стати потенційною проблемою. «Технічні дискусії щодо центрифуг IR-6 тривають», - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. З початку інспекцій в січні 2016 року, жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було.

Однак, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди й звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. Надалі США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з країною.

Також Трамп закликав Іран ніколи більше не погрожувати його країні, оскільки у разі війни «Ірану настане офіційний кінець».

Європейці ж наголошують, що Тегеран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено численними перевірками Міжнародним агентством з атомної енергії

Раніше повідомлялося, що Іран збільшив виробництво низькозбагаченого урану в чотири рази.

Джерело: DW