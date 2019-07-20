Іран тимчасово затримав ще один британський танкер



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Міністр закордонних справ Великої Британії висловив крайню стурбованість у зв'язку із затриманням танкерів

МЗС Великої Британії підтвердило інформацію про затримання другого танкера в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Ідеться про судно MV Mesdar під ліберійським прапором, яким володіє компанія Norbulk Shipping, що базується у Великій Британії.

Разом із тим зазначається, що іранське інформагентство Tasnim, посилаючись на військові джерела, спростувало інформацію про захоплення танкера Mesdar.

«Це судно не було затримане, - повідомив співрозмовник агентства. - Йому було дозволено продовжити рух за попереднім курсом, після того як іранські збройні сили винесли йому попередження щодо дотримання заходів безпеки».

Пізніше компанія-власник судна Norbulk Shipping підтвердила, що танкер відпустили.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант висловив крайню стурбованість у зв'язку з останніми подіями. За його словами, можливі заходи щодо визволення танкерів він збирається обговорити на екстреній нараді комітету уряду з надзвичайних ситуацій.

Крім того, за повідомленнями офіційного Лондона, посол Сполученого Королівства в Тегерані веде переговори на цю тему з міністром закордонних справ Ірану.

Зараз британське МЗС виходить з того, що на жодному із затриманих суден немає підданих Великобританії. Водночас повідомляється про декількох громадян РФ на борту одного з танкерів.

Коментуючи ці події, президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що з Іраном пов'язані «суцільні проблеми». Глава Білого дому додав, що збирається обговорити інцидент з урядом Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 є громадяни України.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.