Зенітники приземлили два ворожі безпілотники (відео)

ЗСУ за годину збили два дрони

Сьогодні, 20 грудня, зенітний ракетний підрозділ збив два російські безпілотники. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«З 13:00 по 14:00 на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було виявлено та збито два російських БпЛА, серед яких ударно-розвідувальний «Оріон» на Херсонщині та безпілотник оперативно-тактичного рівня на Миколаївщині», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ приземлили два російські гелікоптери.

Нагадаємо, триває 300-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації.