Атака дронів на Київщину: безпілотник упав на подвір'я пенсіонерів (фото)

В оселі пошкоджені вікна, двері та дах

Літня кухня, гараж та автівка згоріли повністю

Внаслідок нічної атаки іранських безпілотників на Київщину, постраждало обійстя пенсіонерів. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це будинок в одному із сіл на Київщині після нічної атаки дронами-шахедами. Дідусь Іван та бабуся Ольга жили у своєму будинку. Безпілотник упав прямісінько у подвір’я – в оселі пошкоджені вікна, двері та дах», – йдеться в повідомленні.

Літня кухня, гараж та автівка згоріли повністю. Вибуховою хвилею також пошкодило будинок навпроти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, пані Ольга каже: «Дідька лисого той путін нас налякає», – повідомляє Кулеба.

6 фото На весь екран









Олексій Кулеба / Telegram

На місцях пошкоджених будинків уже працюють комісії та фіксують руйнування. Найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи – замінять вікна та дахи.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що «Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС.