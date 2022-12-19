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Атака дронів на Київщину: безпілотник упав на подвір'я пенсіонерів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: безпілотник упав на подвір'я пенсіонерів (фото)
В оселі пошкоджені вікна, двері та дах
Олексій Кулеба / Telegram

Літня кухня, гараж та автівка згоріли повністю

Внаслідок нічної атаки іранських безпілотників на Київщину, постраждало обійстя пенсіонерів. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«Це будинок в одному із сіл на Київщині після нічної атаки дронами-шахедами. Дідусь Іван та бабуся Ольга жили у своєму будинку. Безпілотник упав прямісінько у подвір’я – в оселі пошкоджені вікна, двері та дах», – йдеться в повідомленні.

Літня кухня, гараж та автівка згоріли повністю. Вибуховою хвилею також пошкодило будинок навпроти.

«Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, пані Ольга каже: «Дідька лисого той путін нас налякає», – повідомляє Кулеба.

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На весь екран
Олексій Кулеба / Telegram

На місцях пошкоджених будинків уже працюють комісії та фіксують руйнування. Найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи – замінять вікна та дахи.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  

Також повідомлялося, що «Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС.

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Теги: Київщина війна росія окупанти Україна безпілотник

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