США розслідують, як американські запчастини потрапили в іранські безпілотники – CNN

Немає доказів, що будь-яка із західних компаній свідомо експортує технології для виробництва дронів

Адміністрація президента США Джо Байдена створила розширену робочу групу, щоб розслідувати, як американські компоненти потрапляють в іранські безпілотники, якими РФ наносить удари по Україні. Про це повідомляє CNN.

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За інформацією видання, розслідування активізувалося протягом останніх тижнів на тлі отриманих американцями розвідувальних даних про те, що Кремль у межах угоди з Іраном готується відкрити у Росії власний завод із виробництва дронів. Тегеран уже почав передавати Москві креслення і компоненти для них.

У робочій групі задіяні міністерства оборони, юстиції, торгівлі і казначейства та Держдеп. Групу контролює Рада національної безпеки. Працівники Конгресу знають про роботу групи і сподіваються, що їм нададуть список американських компаній, деталі яких знайшли у безпілотниках.

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Як відомо, Раніше британська дослідницька організація Conflict Armament Research з’ясувала, що 82% їхніх компоненрів виготовили компанії, що базуються в США. Зокрема, там були процесори Texas Instruments, а також двигун австрійської фірми Bombardier Recreational Products. Обидві компанії засудили будь-яке використання їхніх технологій у незаконних цілях.

Американські чиновники розповіли CNN, що немає доказів, що будь-яка із західних компаній свідомо експортує свої технології для виробництва безпілотників.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки працює над швидким внесенням законопроєкту, який засудить Росію як державу-агресора. Наразі про визнання РФ спонсором тероризму не йдеться. Про це із посиланням на текст законопроєкту повідомило американське видання The Hill.

Крім того, як повідомляє сайт Білого дому, США у новому пакеті військової допомоги Україні на майже 2 млрд доларів передадуть Україні ракетну батарею Patriot. Після чого українські бійці будуть навчатися нею керувати.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив з офіційним візитом у США. Це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого. На зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

На тлі повідомлень про візит Зеленського у США президент країни-терористки Путін заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування у РФ найближчим часом.