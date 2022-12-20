Стало відомо, що передасть Росія Ірану в обмін на дрони

Ірану має намір отримати від РФ передові військові компоненти

Росія планує надати Ірану «передові військові компоненти» в обмін на безпілотники. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає CNN.

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«В обмін на постачання понад 300 безпілотних літальних апаратів «камікадзе» Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, що підривають як Близький Схід, так і міжнародну безпеку», – сказав Бен Воллес.

Міністр підкреслив на важливості викриття цієї угоди, адже Іран став одним із головних військових спонсорів Росії.

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Раніше повідомлялося, що ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників.