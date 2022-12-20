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Стало відомо, що передасть Росія Ірану в обмін на дрони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, що передасть Росія Ірану в обмін на дрони
фото ілюстративне

Ірану має намір отримати від РФ передові військові компоненти

Росія планує надати Ірану «передові військові компоненти» в обмін на безпілотники. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає CNN.

«В обмін на постачання понад 300 безпілотних літальних апаратів «камікадзе» Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, що підривають як Близький Схід, так і міжнародну безпеку», – сказав Бен Воллес.

Міністр підкреслив на важливості викриття цієї угоди, адже Іран став одним із головних військових спонсорів Росії.

Раніше повідомлялося, що ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників. 

Читайте також: Військова співпраця із Росією. Іран зробив нову заяву
Теги: безпілотник Україна окупанти війна росія Іран

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