Чемпіонат світу з футболу: Іран вів переговори про перенесення ігор збірної з США у Мексику

Іран відмовився від участі у Чемпіонаті світу 2026
фото: AP

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці

Іран хотів перенести ігри збірної на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року з США до Мексики та вів переговори з Мехіко. Як інформує «Главком», про це в ефірі державного телебачення повідомив міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі.

«Посол Ірану в Мексиці вів переговори про те, щоб, якщо Мексика погодиться прийняти ігри за участю Ірану, ми могли б поїхати на Чемпіонат світу, але це навряд чи можливо», – сказав Дон'ямалі.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

У групі G у США мали зіграти збірні Бельгії, Єгипту, Ірану та Нової Зеландії.

Як повідомлялося, 11 березня 2026 року міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі заявив, що збірна країни з футболу не візьме участі у чемпіонаті світу 2026 року, який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Востаннє країни відмовлялися від участі у фінальній частині світової першості перед Мундіалем 1950 року в Уругваї.

Тоді з різних причин відмовилися від участі у турнірі збірні Шотландії, Франції, Туреччини та Індії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

