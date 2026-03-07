Мексика задіє грандіозну кількість силовиків на Чемпіонаті світу 2026

Одна з господарок турніру зібралася забезпечити надійну охорону вболівальникам

Мексика анонсувала масштабні заходи безпеки на чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Влада центральноамериканської держави залучить майже 100 тисяч силовиків. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Мексика – одна зі співгосподарок Мундіалю. Поєдинки планетарної першості приймуть Мехіко, Монтеррей та Гвадалахара. Саме в околицях останнього міста тривають сутички військових із картелем «Нове покоління Халіско».

Зокрема, мексиканська влада розраховує на 55 тисяч поліцейських, орієнтовно 20 тисяч військових. Приватні охоронні компанії залучать ще понад 20 тисяч фахівців. Вони використають близько 2500 військових і цивільних авто.

Нагадаємо, раніше ФІФА презентувала офіційний постер ЧС-2026. Творці плакату спробували поєднати США, Канаду та Мексику. Зокрема, постер повинен символізувати дух співпраці.

До слова, нідерландець Дік Адвокат відмовився від роботи на Мундіалі. Досвідчений фахівець вивів на турнір скромну збірну Кюрасао. Проте, через проблеми зі здоров'ям доньки вирішив завершити кар'єру.