Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мексика задіє грандіозну кількість силовиків на Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Мексика задіє грандіозну кількість силовиків на Чемпіонаті світу 2026
Мексиканська поліція гарантуватиме безпеку вболівальників
фото: Reuters

Одна з господарок турніру зібралася забезпечити надійну охорону вболівальникам

Мексика анонсувала масштабні заходи безпеки на чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Влада центральноамериканської держави залучить майже 100 тисяч силовиків. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Мексика – одна зі співгосподарок Мундіалю. Поєдинки планетарної першості приймуть Мехіко, Монтеррей та Гвадалахара. Саме в околицях останнього міста тривають сутички військових із картелем «Нове покоління Халіско».

Зокрема, мексиканська влада розраховує на 55 тисяч поліцейських, орієнтовно 20 тисяч військових. Приватні охоронні компанії залучать ще понад 20 тисяч фахівців. Вони використають близько 2500 військових і цивільних авто.

Нагадаємо, раніше ФІФА презентувала офіційний постер ЧС-2026. Творці плакату спробували поєднати США, Канаду та Мексику. Зокрема, постер повинен символізувати дух співпраці.

До слова, нідерландець Дік Адвокат відмовився від роботи на Мундіалі. Досвідчений фахівець вивів на турнір скромну збірну Кюрасао. Проте, через проблеми зі здоров'ям доньки вирішив завершити кар'єру.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Мексика поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дік Адвокат не працюватиме на чемпіонаті світу 2026 року
Іменитий тренер несподівано відмовився працювати на чемпіонаті світу 2026
23 лютого, 14:40
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
ФІФА може позбавити Мексику матчів плейоф чемпіонату світу – ЗМІ
24 лютого, 12:42
Джанні Інфантіно став не на той бік
У «Шахтарі» знайшли для президента ФІФА кращу місію за повернення росіян
25 лютого, 13:59
На Неймара в збірній Бразилії поки не розраховують
Анчелотті ухвалив рішення щодо виклику Неймара до збірної Бразилії
25 лютого, 14:33
Плакат Кубка світу створили три митці
Чемпіонат світу 2026 отримав офіційний постер
4 березня, 10:18
Пауза для водопою матиме місце під час Чемпіонату світу незалежно від погодних умов
ФІФА дозволила показувати рекламу під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу
5 березня, 18:41

Новини

Українка Кононова виграла золоту медаль Паралімпійських ігор
Українка Кононова виграла золоту медаль Паралімпійських ігор
Мексика задіє грандіозну кількість силовиків на Чемпіонаті світу 2026
Мексика задіє грандіозну кількість силовиків на Чемпіонаті світу 2026
Олійникова та Калініна організували український фінал в Антальї
Олійникова та Калініна організували український фінал в Антальї
Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026
Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026
Лідер збірної України відновив тренування перед історичним дербі
Лідер збірної України відновив тренування перед історичним дербі
«Мерседес» двома болідами стартуватиме з першого ряду на Гран-прі Австралії
«Мерседес» двома болідами стартуватиме з першого ряду на Гран-прі Австралії

Новини

Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua