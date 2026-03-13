Головна Спорт Новини
Збірній Ірану з футболу загрожують санкції за відмову від участі у Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Іранські національні футбольні команди можуть бути усунені від усіх майбутніх змагань під егідою ФІФА

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці

ФІФА може накласти серйозні санкції на збірну Ірану через відмову брати участь у чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport.

Іранські національні футбольні команди можуть бути усунені від усіх майбутніх змагань під егідою ФІФА.

Крім того, іранцям загрожує грошовий штраф від €275 тис. до €555 тис.

Також дисциплінарний комітет ФІФА може накласти спортивні санкції на іранську команду, пов'язані зі зняттям очок у подальших змаганнях.

Як повідомлялося, 11 березня 2026 року міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі заявив, що збірна країни з футболу не візьме участі у чемпіонаті світу 2026 року, який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Востаннє країни відмовлялися від участі у фінальній частині світової першості перед Мундіалем 1950 року в Уругваї.

Тоді з різних причин відмовилися від участі у турнірі збірні Шотландії, Франції, Туреччини та Індії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
