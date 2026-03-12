Головна Спорт Новини
Трамп зробив заяву щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Трамп не вважає приїзд іранських футболістів до США доречним
фото: AP

Трамп: Збірній Ірану з футболу будуть раді на Чемпіонаті світу, але...

США будуть раді участі збірної Ірану у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, але її присутність недоцільна через загрози безпеці. Як інформує «Главком», про це заявив президент США Дональд Трамп.

«Збірній Ірану з футболу будуть раді на Чемпіонаті світу, але я дійсно не вважаю їхній приїзд доречним, це для їхньої ж безпеки», – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Як повідомлялося, 11 березня 2026 року міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі заявив, що збірна країни з футболу не візьме участі у чемпіонаті світу 2026 року, який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Востаннє країни відмовлялися від участі у фінальній частині світової першості перед Мундіалем 1950 року в Уругваї.

Тоді з різних причин відмовилися від участі у турнірі збірні Шотландії, Франції, Туреччини та Індії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
