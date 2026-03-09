Тренер збірної Іраку закликав відкласти матч за вихід на Чемпіонат світу через війну в Ірані

Арнольд: Нам потрібна найкраща команда для найважливішого матчу в історії країни за останні 40 років

31 березня 2026 року Ірак має зіграти у Мексиці з переможцем пари Болівія – Суринам за право виступити на Чемпіонаті світу

Головний тренер збірної Іраку з футболу Грем Арнольд закликав відкласти матч за право грати на Чемпіонату світу, який має відбутися наприкінці березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

31 березня 2026 року Ірак має зіграти з переможцем пари Болівія – Суринам за право виступити на Чемпіонаті світу. Гра пройде у Монтерреї (Мексика). Повітряний простір Іраку було закрито після того, як 28 лютого 2026 року США та Ізраїль завдали авіаударів по Ірану, а ісламська республіка запустила ракети та безпілотники по Ізраїлю, країнам Перської затоки та іншим сусіднім країнам.

«Нам потрібна найкраща команда для найважливішого матчу в історії країни за останні 40 років. Іракці так пристрасно люблять футбол, що це просто божевілля. Той факт, що вони не проходили відбір на чемпіонат світу вже 40 років, мабуть, і став головною причиною, через яку я погодився на цю роботу. Але зараз, коли аеропорт закритий, ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти інший спосіб дістатися до Мексики. На мій погляд, якби ФІФА відклала гру, ми мали б час як слід підготуватися.

Нехай цього місяця Болівія зіграє із Суринамом, а за тиждень до чемпіонату світу ми зіграємо з переможцем у США. Переможець цієї гри залишиться, а той, хто програв, вирушить додому. Президент нашої федерації Аднан Дирджал працює не покладаючи рук, намагаючись спланувати та підготувати все необхідне, щоб мрія кожного мешканця Іраку збулася. Тому нам потрібно, щоб це рішення було прийняте якнайшвидше», – заявив Арнольд.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)