Конгрес закликав Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій

Конгрес нагадав Трампу, що президент США не диктатор

Юридичний комітет Палати представників США закликав президента Дональда Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій.

Про це йдеться в twitter-аккаунті юридичного комітету.

Так Комітет відповів на твіт Трампа, у якому той заявив, що його повідомлення у соцмережі «слугуватимуть сповіщенням Конгресу США« про те, що Штати завдадуть удар у відповідь на агресію Ірану.

«Ці пости в соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить по якомусь громадянину США або по американській цілі, США швидко і повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно. Таке офіційне повідомлення не передбачається, але воно, тим не менш, зроблено!», - написав Трамп.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!