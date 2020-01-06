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    Конгрес закликав Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій

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    Дональд Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану - Конгрес закликав Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій
    Дональд Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану

    Конгрес нагадав Трампу, що президент США не диктатор

    Юридичний комітет Палати представників США закликав президента Дональда Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій.

    Про це йдеться в twitter-аккаунті юридичного комітету.

    Так Комітет відповів на твіт Трампа, у якому той заявив, що його повідомлення у соцмережі «слугуватимуть сповіщенням Конгресу США« про те, що Штати завдадуть удар у відповідь на агресію Ірану.

    «Ці пости в соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить по якомусь громадянину США або по американській цілі, США швидко і повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно. Таке офіційне повідомлення не передбачається, але воно, тим не менш, зроблено!», - написав Трамп.

    У відповідь Юридичний комітет зауважив, що «ці пости слугуватимуть нагадуванням, що воєнними повноваженнями наділено Конгрес відповідно до Конституції Сполучених Штатів«.

    «І що ви повинні почитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій, — написав Юридичний комітет, звертаючись до президента. - І що ви не диктатор».

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

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