Конгрес закликав Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій
Конгрес нагадав Трампу, що президент США не диктатор
Юридичний комітет Палати представників США закликав президента Дональда Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій.
Про це йдеться в twitter-аккаунті юридичного комітету.
Так Комітет відповів на твіт Трампа, у якому той заявив, що його повідомлення у соцмережі «слугуватимуть сповіщенням Конгресу США« про те, що Штати завдадуть удар у відповідь на агресію Ірану.
«Ці пости в соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить по якомусь громадянину США або по американській цілі, США швидко і повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно. Таке офіційне повідомлення не передбачається, але воно, тим не менш, зроблено!», - написав Трамп.
These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 січня 2020 р.
У відповідь Юридичний комітет зауважив, що «ці пости слугуватимуть нагадуванням, що воєнними повноваженнями наділено Конгрес відповідно до Конституції Сполучених Штатів«.
«І що ви повинні почитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій, — написав Юридичний комітет, звертаючись до президента. - І що ви не диктатор».
This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress under the United States Constitution. And that you should read the War Powers Act. And that you’re not a dictator. https://t.co/VTroMegWv0— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) 5 січня 2020 р.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.