Конгрес закликав Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій



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Дональд Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану

Конгрес нагадав Трампу, що президент США не диктатор

Юридичний комітет Палати представників США закликав президента Дональда Трампа прочитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій.

Про це йдеться в twitter-аккаунті юридичного комітету.

Так Комітет відповів на твіт Трампа, у якому той заявив, що його повідомлення у соцмережі «слугуватимуть сповіщенням Конгресу США« про те, що Штати завдадуть удар у відповідь на агресію Ірану.

«Ці пости в соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить по якомусь громадянину США або по американській цілі, США швидко і повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно. Таке офіційне повідомлення не передбачається, але воно, тим не менш, зроблено!», - написав Трамп.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 січня 2020 р.

У відповідь Юридичний комітет зауважив, що «ці пости слугуватимуть нагадуванням, що воєнними повноваженнями наділено Конгрес відповідно до Конституції Сполучених Штатів«.

«І що ви повинні почитати закон щодо повноважень в умовах воєнних дій, — написав Юридичний комітет, звертаючись до президента. - І що ви не диктатор».

This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress under the United States Constitution. And that you should read the War Powers Act. And that you’re not a dictator. https://t.co/VTroMegWv0 — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) 5 січня 2020 р.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

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