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    Іранські військові виступили із погрозами в бік США

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    Іранські військові виступили із погрозами в бік США

    В Тегерані Центральне командування США визнали терористичною організацією

    Представник Корпусу стражів Ісламської революції Мохсен Резайі виступив із войовничою заявою в бік США.

    Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    За його словами, американським кораблям краще не наближатися до швидкісних катерів Ірану в Перській затоці.

    Зі свого боку Генеральний штаб збройних сил Ірану, якому в тому числі підпорядковується КСІР, заявив про те, що буде використовувати всі наявні засоби для боротьби із Центральним командуванням США.

    Раніше Тегеран назвав Центральне командування терористичною організацією. Даний крок було прийнято у відповідь на те, що КСІР був визнаний Вашингтоном в якості терористичної організації.

    Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Ірану, які будуть націлені на ті галузі економіки, які раніше не були зачеплені.

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