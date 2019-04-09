Іранські військові виступили із погрозами в бік США
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В Тегерані Центральне командування США визнали терористичною організацією
Представник Корпусу стражів Ісламської революції Мохсен Резайі виступив із войовничою заявою в бік США.
Про це пише інформаційне агентство Reuters.
За його словами, американським кораблям краще не наближатися до швидкісних катерів Ірану в Перській затоці.
Зі свого боку Генеральний штаб збройних сил Ірану, якому в тому числі підпорядковується КСІР, заявив про те, що буде використовувати всі наявні засоби для боротьби із Центральним командуванням США.
Раніше Тегеран назвав Центральне командування терористичною організацією. Даний крок було прийнято у відповідь на те, що КСІР був визнаний Вашингтоном в якості терористичної організації.
Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Ірану, які будуть націлені на ті галузі економіки, які раніше не були зачеплені.