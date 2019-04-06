Іран погрожує включити армію США до свого списку терористів



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Напередодні у Вашингтоні заявили, що рішення про визнання іранського Корпусу вартових революції терористичною організацією буде оголошено Державним департаментом США наступного тижня

Іран може включити армію США до свого списку терористів, якщо Вашингтон визнає елітний підрозділ іранської армії Корпус вартових революції терористичною організацією.

Про це повідомляє TRT World.

«Якщо Революційну гвардію буде включено до списку терористичних груп Америки, ми додамо збройні сили цієї країни до чорного списку терористів поряд з ІДІЛ», - заявив глава комітету національної безпеки парламенту Ірану Хешматолла Фалахатпішех.

Напередодні у Вашингтоні заявили, що рішення про визнання іранського Корпусу вартових революції терористичною організацією буде оголошено Державним департаментом США, можливо, вже в понеділок. Однак, як зазначає видання, чутки про це ходять вже протягом багатьох років.

Оголошення буде зроблено напередодні першої річниці рішення президента США Дональда Трампа про розірвання ядерної домовленості з Тегераном у 2015 році і про введення економічних санкцій проти країни.

Подібне рішення може стати першим випадком, коли Вашингтон офіційно назве військову організацію іншої країни - терористичною.