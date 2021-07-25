Ірина Верещук очікує, що Україна вступить до НАТО разом із Швецією

На думку депутатки, членство в НАТО компенсуватиме втрати від «Північного потоку»

Колишня претендентка на посаду мера Києва вважає, що шведи готові відмовитися від нейтрального статусу

Колишній кандидат на посаду Київського міського голови від партії «Слуга народу», народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Верещук у ефірі телеканалу «Обозреватель» повідомила про те, що в Парламенті Швеції розглядається пропозиція втупити в НАТО разом з Україною.

«Декілька годин тому отримала від нашого українського альянсу у Швеції про те, що саме в Парламенті Швеції зараз досить акцентовано розглядається пропозиція, щоб Швеція позбулася свого нейтрального статусу і зробили пропозицію НАТО втупити туди разом з Україною», – прокоментувала вона.

Верещук запевняє, що такі дії свідчать про те, що українська дипломатія рухається у вірному напрямку.

«Це говорить про те, що ми правильно діємо, правильно співпрацюємо. Це говорить про те, що наші дипломати, які діють в цьому напрямку діють правильно і якщо так станеться і дійсно буде прийнято шведським парламентом таке рішення, я вважаю – це величезна перемога», – наголосила депутатка.

За її словами, цю ініціативу можуть підтримати ряд європейських політиків і політичних груп через втрати України в результаті запуску газопроводу «Північний потік – 2».

Нагадаємо,що раніше Ірина Верещук заявила про готовність очолити Міністерство оборони, якщо їй надійде така пропозиція.

Раніше Верещук влаштувала в прямому ефірі скандал з екс-міністром Володимиром Омеляном через перспективи будівництва в Україні «гіперлупу».