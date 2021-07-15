Амбітні плани «слуги»: Верещук готова очолити Міноборони (відео)

Якщо їй все ж таки надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла впевнено та ствердно: «Так!»

Депутатка заявила, що її ймовірна посада залежить від рішення Зеленського

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук, яка часто відзначається скандалами зі своїми колегами у прямих ефірах, заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй надійде така пропозиція. Про це Верещук розповіла в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Таке рішення виключно залежить від верховного головнокомандуючого, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийнято саме їм. Говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, рано», – заявила «слуга».

Проте, на питання, якщо їй все ж таки надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла впевнено та ствердно: «Так!».

Нагадаємо, нещодавно Ірина Верещук і Нестор Шуфрич влаштували перепалку в ефірі одного токшоу. Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу Верещук, яку він закликав «не верещати».

Раніше Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі через гіперлуп.

Читайте також: