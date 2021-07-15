  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Амбітні плани «слуги»: Верещук готова очолити Міноборони (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо їй все ж таки надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла впевнено та ствердно: &laquo;Так!&raquo; - Амбітні плани «слуги»: Верещук готова очолити Міноборони (відео)
    Якщо їй все ж таки надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла впевнено та ствердно: «Так!»
    Фото: Ірина Верещук/Facebook

    Депутатка заявила, що її ймовірна посада залежить від рішення Зеленського

    Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук, яка часто відзначається скандалами зі своїми колегами у прямих ефірах, заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй надійде така пропозиція. Про це Верещук розповіла в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Таке рішення виключно залежить від верховного головнокомандуючого, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийнято саме їм. Говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, рано», – заявила «слуга».

    Проте, на питання, якщо їй все ж таки надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла впевнено та ствердно: «Так!».

    Нагадаємо, нещодавно Ірина Верещук і Нестор Шуфрич влаштували перепалку в ефірі одного токшоу. Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу Верещук, яку він закликав «не верещати».

    Раніше Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі через гіперлуп.

    Читайте також:
    Теги: Міноборони Ірина Верещук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Амбітні плани «слуги»: Верещук готова очолити Міноборони (відео)