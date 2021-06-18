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    Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі через гіперлуп

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    Верещук посварилася і з Омеляном в прямому ефірі - Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі через гіперлуп
    Верещук посварилася і з Омеляном в прямому ефірі

    Ірина Верещук і Володимир обмілюють обмінялися колючими фразами

    Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук в програмі «Народ проти» на телеканалі «Україна 24»заявила, що за часів, коли Володимир Омелян був міністром інфраструктури, «Укравтодор» став корупційною структурою. Після цього у неї сталася перепалка з Омеляном.

    Володимир Омелян: Я абсолютно не дивуюся Ірині Верещук, її здатності всім відомі.

    Ірина Верещук: Дякую, ви переходите на персоналії. Ви мене сюди прийшли оцінювати, давати оцінку моїм здібностям?

    Володимир Омелян: Я вам просто хочу повідомити...

    Ірина Верещук: Давайте про себе і свої здібності.

    Володимир Омелян: ... У 2020 році під час Великого будівництва було вкрадено близько 40 млрд грн.

    Ірина Верещук: Оцінюйте гіперлуп, який ви «побудували«, і себе як міністра.

    Володимир Омелян: Я вам ще раз пояснюю...

    Ірина Верещук: Ви будете оцінювати свою дружину або ще кого-то, якщо ви хочете давати оцінку моїм здібностям. Закрийте рот, до мене не звертайтеся, давайте оцінку собі та своїм гіперлупам.

    Володимир Омелян: Прийде осінь — готуйте парасольку.

    Нагадаємо, раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі назвав міністра фінансів Сергія Марченка «козявкою і нікчемою».

    Теги: Володимир Омелян Михайло Саакашвілі Укравтодор Ірина Верещук
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    Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі через гіперлуп