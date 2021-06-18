Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі через гіперлуп

Верещук посварилася і з Омеляном в прямому ефірі

Ірина Верещук і Володимир обмілюють обмінялися колючими фразами

Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук в програмі «Народ проти» на телеканалі «Україна 24» заявила, що за часів, коли Володимир Омелян був міністром інфраструктури, «Укравтодор» став корупційною структурою. Після цього у неї сталася перепалка з Омеляном.

Володимир Омелян: Я абсолютно не дивуюся Ірині Верещук, її здатності всім відомі.

Ірина Верещук: Дякую, ви переходите на персоналії. Ви мене сюди прийшли оцінювати, давати оцінку моїм здібностям?

Володимир Омелян: Я вам просто хочу повідомити...

Ірина Верещук: Давайте про себе і свої здібності.

Володимир Омелян: ... У 2020 році під час Великого будівництва було вкрадено близько 40 млрд грн.

Ірина Верещук: Оцінюйте гіперлуп, який ви «побудували«, і себе як міністра.

Володимир Омелян: Я вам ще раз пояснюю...

Ірина Верещук: Ви будете оцінювати свою дружину або ще кого-то, якщо ви хочете давати оцінку моїм здібностям. Закрийте рот, до мене не звертайтеся, давайте оцінку собі та своїм гіперлупам.

Володимир Омелян: Прийде осінь — готуйте парасольку.

Нагадаємо, раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі назвав міністра фінансів Сергія Марченка «козявкою і нікчемою».