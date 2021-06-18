Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі через гіперлуп
Ірина Верещук і Володимир обмілюють обмінялися колючими фразами
Володимир Омелян: Я абсолютно не дивуюся Ірині Верещук, її здатності всім відомі.
Ірина Верещук: Дякую, ви переходите на персоналії. Ви мене сюди прийшли оцінювати, давати оцінку моїм здібностям?
Володимир Омелян: Я вам просто хочу повідомити...
Ірина Верещук: Давайте про себе і свої здібності.
Володимир Омелян: ... У 2020 році під час Великого будівництва було вкрадено близько 40 млрд грн.
Ірина Верещук: Оцінюйте гіперлуп, який ви «побудували«, і себе як міністра.
Володимир Омелян: Я вам ще раз пояснюю...
Ірина Верещук: Ви будете оцінювати свою дружину або ще кого-то, якщо ви хочете давати оцінку моїм здібностям. Закрийте рот, до мене не звертайтеся, давайте оцінку собі та своїм гіперлупам.
Володимир Омелян: Прийде осінь — готуйте парасольку.
Нагадаємо, раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі назвав міністра фінансів Сергія Марченка «козявкою і нікчемою».