Ірландський лоукостер оголосив про банкрутство



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Лоукостер WOW Air був заснований в 2011 році

Тисячі пасажирів, які сьогодні збиралися подорожувати літаками WOW, опинилися в скрутному становищі

Ісландський бюджетний перевізник WOW Air оголошений банкрутом і припинив виконання всіх польотів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства транспорту Ісландії.

«WOW Air припинила роботу. Всі рейси WOW Air були скасовані. Пасажирам рекомендується перевірити доступні рейси у інших авіакомпаніяй. Залежно від обставин деякі авіакомпанії можуть пропонувати рейси за пільговими тарифами, так званими «рятувальними тарифами», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, тисячі пасажирів, які сьогодні збиралися подорожувати літаками WOW, опинилися в скрутному становищі. Один з літаків зараз знаходиться в канадському Монреалі, другий - на Кубі.

Лоукостер WOW Air був заснований в 2011 році. Флот компанії складався з 11 літаків сімейства Airbus A320 і одного широкофюзеляжного A330-300.

В останні місяці WOW Air зазнавала фінансових труднощів і шукала інвестора. В кінці 2018-го купівлею компанії цікавився ісландський конкурент Icelandair, однак його акціонери не схвалили операцію.

Після цього WOW Air вів переговори з інвестиційним фондом Indigo Partners, який має частки в декількох лоукостерах, включаючи Wizz Air, проте угода також не відбулася.

Для виправлення ситуації WOW Air запустив програму реструктуризації, яка включала скорочення флоту і персоналу, проте вона виявилася недостатньою для збереження діяльності авіаперевізника.

Фінансові аналітики вважають, що банкрутство WOW Air призведе до ослаблення ісландської крони, а інфляція виросте на 3,3%.

У лютому німецька авіакомпанія Germania, яка базується у Берліні, подала заяву про банкрутство і скасувала всі рейси.