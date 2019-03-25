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    Суспільство

    Wizz Air на півтора місяця раніше відкриє новий рейс з Харкова

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    Рейси будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях - Wizz Air на півтора місяця раніше відкриє новий рейс з Харкова
    Рейси будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях

    Спочатку бюджетник планував почати польоти з 16 вересня 2019 року, а потім переніс їх на 2 серпня

    Лоукост Wizz Air на півтора місяця переніс запуск нового маршруту Краків-Харків, анонсованого в кінці 2018 року. Про це повідомляє avianews.

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    Зазначається, що спочатку бюджетник планував почати польоти з 16 вересня 2019 року. Тепер у системі бронювання вказана нова дата запуску - 2 серпня.

    При цьому частота рейсів залишена на колишньому рівні. Вони будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях.

    Нагадаємо, 26 березня найбільший лоукост Ryanair анонсує відкриття маршрутів з Харкова. В даний час мережа бюджетних напрямків з Харкова представлена рейсами Wizz Air до Відня, Дортмунд, Гданськ, Катовіце і Краків, рейсами Ernest Airlines в Рим і Мілан та рейсами Pegasus Airlines в Стамбул.

    Раніше повідомлялося, що лоукостери Wizz Air і SkyUp планують відкрити нові міжнародні рейси з аеропорту у Чернівцях.

    Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air з травня 2019 року відкриває два нових маршрути з Києва - в Афіни і Салоніки. Сполучення Київ-Афіни буде відкрито 21 травня, а рейси за маршрутом Київ-Салоніки відкриваються 20 травня.

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