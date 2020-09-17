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    Знаменитий французький дім моди выпустить фотокнигу про Україну

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    Так виглядатиме книга про Україну, фото для неї зробив український мистецький дует - Знаменитий французький дім моди выпустить фотокнигу про Україну
    Так виглядатиме книга про Україну, фото для неї зробив український мистецький дует

    Реліз видання про Україну заплановано на 8 жовтня

    Французький дім моди Louis Vuitton анонсував вихід фотокниги Ukraine в серії Fashion Eye. Відеоанонс книги опубліковано на YouTube-каналі Louis Vuitton.

    Louis Vuitton заснував серію Fashion Eye у 2016 році. Для книжок з цієї серії модний дім відбирає фотографії митців по всьому світу, на яких зображено певну країну чи місто.

    До книжки про Україну увійдуть фотографії українського дуету митців Synchrodogs Тетяни Щеглової (з Івано-Франківська) та Романа Новена (Луцьк), а саме – з фотопроєкту Slightly Altered. Кадри для нього було зроблені у Карпатах.

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    #Synchrodogs new book published by @louisvuitton will be released on 8th of October, where we discover our homeland Ukraine. Editor @patrickremystudio Cant wait to show it to you, dear doggies

    Публикация от Synchrodogs (@synchrodogs_official)

    Дует Synchrodogs існує вже 12 років. Митці стали переможцями численних премій, зокрема від відомих видань про моду, як Harpers Bazaar та Vogue Italy.

    Нагадаємо, що власник Louis Vuitton очолив топ-10 бізнесменів за розміром тижневого доходу, – Forbes.

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