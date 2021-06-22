Іспанський прем'єр готовий помилувати сепаратистів з Барселони

Уряд Іспанії збирається помилувати дев'ятьох провідників руху за відокремлення й державну незалежність Каталонії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд збирається помилувати дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів, які отримали тюремні терміни після спроби відділення Каталонії у 2017 році, передає Reuters.

За його словами, прагнення до примирення з регіоном відповідає суспільним інтересам, а країна потребує «духу діалогу і згоди».

«Каталонія, каталонці, ми любимо вас», - наголосив Санчес.

Одночасно з його виступом протестувальники в Барселоні вимагали нового референдуму про незалежність.

Не приймає пропозицію Санчеса й іспанська опозиція, що має намір оскаржити в судовому порядку заявлене ним помилування.

Восени 2020 року іспанська газета El Periodico із посиланням на суддю Хоакіна Аґірре (Joaquín Aguirre), котрий займався розслідуванням втручання Росії в каталонські події, стверджувала, що група росіян пропонувала тодішньому керівнику Каталонії Карлесу Пучдемону відрядити 10 тисяч російських бойовиків, а ще надати 300 мільйонів доларів. В обмін на це Каталонія мала після здобуття незалежності передовсім визнати Крим російським.

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