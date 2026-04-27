Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші

Антон Федорців
Вейн Грецкі залишається найкращим хокеїстом в історії
фото: USA Today

Покупець подвоїв ціну хокейного артефакту

Джерсі Вейна Грецкі з останнього поєдинку в складі «Едмонтона» продали на аукціоні за 2,8 млн доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Торги провів аукціонний дім Goldin Auctions. У проданому светрі з 99-м номером на спині Грецкі провів п'ять матчів. Зокрема, «Великий» вийшов у ньому на перший та останній матч фінальної серії Кубка Стенлі 1988 року.

Чемпіонський джерсі канадця побив попередній хокейний рекорд. Орієнтир встановили в червні 2022-го. Тоді на аукціоні Grey Flannel продали той же светр усього за 1,4 млн «зелених».

Вейн Грецкі в сезоні 1987/88

Кампанія стала для легендарного хокеїста десятою та останньою у складі «Едмонтона». Він був капітаном команди впродовж сезону та підняв над головою четвертий Кубок Стенлі в кар'єрі.

У регулярній першості Грецкі провів 64 матчі, у яких закинув 40 шайб і віддав 109 результативних передач. У плейоф він додав 19 поєдинків, 12 голів і 31 асист. У фінальній серії Кубка Стенлі «Ойлерз» переграли «Бостон» (4:0).

Рекорди Вейна Грецкі

Канадець залишається орієнтиром для нової генерації хокеїстів за десятками показників. Головний рекорд в активі Великого – найбільша кількість шайб в історії НХЛ у регулярках і плейоф (1016 голів).

Грецкі також залишається рекордсменом за кількістю шайб (92) впродовж одного сезону. Цей показник він підкорив у кампанії 1981/82. Окрім того, легенда залишається найкращим бомбардиром за один сезон із врахуванням плейоф (100 шайб).

До слова, дворазовий володар Кубка Стенлі Анже Копітар завершив кар'єру. Капітан «Лос-Анджелеса» повісив ключку на цвях після першого раунду плейоф. Він провів у лавах «Кінгз» 20 років.

Нагадаємо, нещодавно НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

Теги: хокей аукціон НХЛ «Едмонтон Ойлерз» Вейн Ґрецкі

