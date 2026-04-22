Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу

Кубок світу – турнір під егідою НХЛ, у ньому беруть участь вісім країн

Комісіонер НХЛ Гері Беттмен прокоментував можливу участь збірної Росії з хокею в Кубку світу 2028. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Faceoff.

За словами Беттмена, «жодних зрушень» у питанні допуску Росії до турніру не було. МОК та ІІХФ «не змінили своєї позиції», і НХЛ наразі діє ідентично з ними.

«Сподіваюся, ситуація у світі зміниться не лише у хокейних питаннях. Мир – це завжди добре», – заявив Беттмен.

Збірну Росії з хокею через агресію РФ проти України відсторонено від міжнародних змагань з 2022 року.

Національна хокейна ліга повідомила, що груповий етап змагання та по одному матчу на вибуття пройдуть у Празі (Чехія) та Калгарі (Канада), а півфінали та фінал – в Едмонтоні (Канада). Склад учасників турніру офіційно ще не було оголошено.

