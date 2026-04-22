Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Кубок світу – турнір під егідою НХЛ, у ньому беруть участь вісім країн

Комісіонер НХЛ Гері Беттмен прокоментував можливу участь збірної Росії з хокею в Кубку світу 2028. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Faceoff.

За словами Беттмена, «жодних зрушень» у питанні допуску Росії до турніру не було. МОК та ІІХФ «не змінили своєї позиції», і НХЛ наразі діє ідентично з ними.

«Сподіваюся, ситуація у світі зміниться не лише у хокейних питаннях. Мир – це завжди добре», – заявив Беттмен.

Національна хокейна ліга повідомила, що груповий етап змагання та по одному матчу на вибуття пройдуть у Празі (Чехія) та Калгарі (Канада), а півфінали та фінал – в Едмонтоні (Канада). Склад учасників турніру офіційно ще не було оголошено.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Теги: хокей НХЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У першому турі наші дівчата перемогли Мексику – 4:2
Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею
30 березня, 13:39
Еррол Маск розповів про свої хокейні мрії
Батько Маска приїхав до Росії та заявив, що хотів би побачити хокейний матч РФ – США
1 квiтня, 13:24
Лі: Зустріч із Путіним була б найкрутішою подією у житті
Канадський хокеїст, який грає в Росії, зробив скандальну заяву про Путіна
4 квiтня, 17:10
Україна на мінорній ноті завершила виступи у п'ятому за силою дивізіоні світової першості
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
5 квiтня, 20:57
Плейоф у НХЛ стартує 18 квітня 2026 року
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Кубка Стенлі
8 квiтня, 11:23
У НХЛ розпочинається найцікавіша частина сезону
Визначились усі учасники плейоф НХЛ
14 квiтня, 10:25
«Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» не змогли провести другий поспіль сезон на тому ж рівні
«Флорида» та «Вінніпег» не вийшли до плейоф НХЛ та повторили антирекорд ліги
14 квiтня, 11:00
«Сокіл» цього року став чемпіоном України у 16-й раз в історії
Київський «Сокіл» планує заявитися в чемпіонат Румунії
14 квiтня, 11:23
Вже традиційно боротьбу за Кубок Стенлі вестимуть 16 команд
Визначилися всі пари плейоф НХЛ
17 квiтня, 10:05

Новини

Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Лідер «Челсі» зазнав нової травми
Лідер «Челсі» зазнав нової травми

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua