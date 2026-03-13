Головна Спорт Новини
search button user button menu button

НХЛ анонсувала матчі в Європі у наступному сезоні

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тім Штюцле повернеться на батьківщині під егідою НХЛ
фото: USA Today

Шанувальники хокею у Старому світі зможуть переглянути поєдинки на власні очі

Національна хокейна ліга запланувала поєдинки в рамках Global Series. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НХЛ.

До Європи поїдуть «Оттава» та «Чикаго». «Сенаторз» і «Блекгокс» гостюватимуть у Німеччині – батьківщині форварда канадського клубу Тіма Штюцле. Два очні матчі команд прийме Дюссельдорф.

Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня. НХЛ вдруге приїде до Німеччини. У жовтні 2011 року «Баффало» переграв «Лос-Анджелес» (4:2) у Берліні.

Торік NHL Global Series прийняла Швеція. У листопаді Стокгольм прийняв два поєдинки між «Нешвіллом» і «Піттсбургом». Натомість вперше до Європи команди НХЛ поїхали ще в 1938 році.

До слова, нещодавно пішов у засвіти ексфорвард «Чикаго» Трой Мюррей. Він завоював Кубок Стенлі з «Колорадо» в 1996 році, а після завершення кар'єри два десятиліття коментував поєдинки «Блекгокс». Канадцю було 63 роки.

Нагадаємо, раніше двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпіади-2026. Ідеться про братів Бреді та Меттью Ткачуків. Вони стали олімпійськими чемпіонами в складі збірної США.

Теги: НХЛ хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Чемпіонат світу з футболу: Іран вів переговори про перенесення ігор збірної з США у Мексику
НХЛ анонсувала матчі в Європі у наступному сезоні
Гвардіола вийшов на третє місце за особистими призами чемпіонату Англії
Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх
Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі
Navi пробилися у півфінал ESP Pro League Season 23
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua