НХЛ анонсувала матчі в Європі у наступному сезоні

Тім Штюцле повернеться на батьківщині під егідою НХЛ

Шанувальники хокею у Старому світі зможуть переглянути поєдинки на власні очі

Національна хокейна ліга запланувала поєдинки в рамках Global Series. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НХЛ.

До Європи поїдуть «Оттава» та «Чикаго». «Сенаторз» і «Блекгокс» гостюватимуть у Німеччині – батьківщині форварда канадського клубу Тіма Штюцле. Два очні матчі команд прийме Дюссельдорф.

Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня. НХЛ вдруге приїде до Німеччини. У жовтні 2011 року «Баффало» переграв «Лос-Анджелес» (4:2) у Берліні.

Торік NHL Global Series прийняла Швеція. У листопаді Стокгольм прийняв два поєдинки між «Нешвіллом» і «Піттсбургом». Натомість вперше до Європи команди НХЛ поїхали ще в 1938 році.

До слова, нещодавно пішов у засвіти ексфорвард «Чикаго» Трой Мюррей. Він завоював Кубок Стенлі з «Колорадо» в 1996 році, а після завершення кар'єри два десятиліття коментував поєдинки «Блекгокс». Канадцю було 63 роки.

Нагадаємо, раніше двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпіади-2026. Ідеться про братів Бреді та Меттью Ткачуків. Вони стали олімпійськими чемпіонами в складі збірної США.