У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора

Цього сезону в НХЛ зіграли 11 російських воротарів, 18 захисників та 39 нападників

У цьому сезоні у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги (НХЛ) зіграли 68 хокеїстів з країни-агресора Росії, що стало рекордним показником за останні 25 років.

Цього сезону в НХЛ зіграли 11 російських воротарів, 18 захисників та 39 нападників.

Рекордним є сезон 2000/01, коли хоча б один матч у чемпіонаті провели 72 росіянина.

Як повідомлялося, стали відомі усі пари плейоф Національної хокейної ліги.

Боротьба за Кубок Стенлі стартує 18 квітня 2026 року матчем «Кароліна» – «Оттава».

Плейоф НХЛ. Східна конференція. 1/4 фіналу

«Баффало Сейбрз» – «Бостон Брюїнз»

«Монреаль Канадіенс» – «Тампа-Бей Лайтнінг»

«Піттсбург Пінгвінз» – «Філадельфія Флайєрз»

«Кароліна Харрікейнз» – «Оттава Сенаторз»

Плейоф НХЛ. Західна конференція. 1/4 фіналу

«Колорадо Евеланш» – «Лос-Анджелес Кінгз»

«Даллас Старз» – «Міннесота Уайлд»

«Вегас Голден Найтс» – «Юта Маммот»

«Анахайм Дакс» – «Едмонтон Ойлерз»

Нагадаємо, «Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» повторили антирекорд НХЛ, не потрапивши до плейоф турніру.

Вдруге в історії НХЛ чинні володарі Кубка Стенлі («Флорида») та Президентського кубок («Вінніпег») одночасно не потрапили до плейоф наступного сезону.

У сезоні-2014/15 вперше в історії ліги це зробити «Лос-Анджелес Кінгз» (Кубок Стенлі) та «Бостон Брюїнз» (Президентський кубок).

Президентський кубок вручається команді, яка здобула найбільше очок в регулярному чемпіонаті НХЛ.