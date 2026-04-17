Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нападник «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін є прихильником диктатора Володимира Путіна

У цьому сезоні у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги (НХЛ) зіграли 68 хокеїстів з країни-агресора Росії, що стало рекордним показником за останні 25 років.

Цього сезону в НХЛ зіграли 11 російських воротарів, 18 захисників та 39 нападників.

Рекордним є сезон 2000/01, коли хоча б один матч у чемпіонаті провели 72 росіянина.

Як повідомлялося, стали відомі усі пари плейоф Національної хокейної ліги.

Боротьба за Кубок Стенлі стартує 18 квітня 2026 року матчем «Кароліна» – «Оттава».

Плейоф НХЛ. Східна конференція. 1/4 фіналу

  • «Баффало Сейбрз» – «Бостон Брюїнз»
  • «Монреаль Канадіенс» – «Тампа-Бей Лайтнінг»
  • «Піттсбург Пінгвінз» – «Філадельфія Флайєрз»
  • «Кароліна Харрікейнз» – «Оттава Сенаторз»

Плейоф НХЛ. Західна конференція. 1/4 фіналу

  • «Колорадо Евеланш» – «Лос-Анджелес Кінгз»
  • «Даллас Старз» – «Міннесота Уайлд»
  • «Вегас Голден Найтс» – «Юта Маммот»
  • «Анахайм Дакс» – «Едмонтон Ойлерз»

Нагадаємо, «Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» повторили антирекорд НХЛ, не потрапивши до плейоф турніру.

Вдруге в історії НХЛ чинні володарі Кубка Стенлі («Флорида») та Президентського кубок («Вінніпег») одночасно не потрапили до плейоф наступного сезону.

У сезоні-2014/15 вперше в історії ліги це зробити «Лос-Анджелес Кінгз» (Кубок Стенлі) та «Бостон Брюїнз» (Президентський кубок).

Президентський кубок вручається команді, яка здобула найбільше очок в регулярному чемпіонаті НХЛ.

Теги: хокей НХЛ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua