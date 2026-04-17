У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора
Цього сезону в НХЛ зіграли 11 російських воротарів, 18 захисників та 39 нападників
У цьому сезоні у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги (НХЛ) зіграли 68 хокеїстів з країни-агресора Росії, що стало рекордним показником за останні 25 років.
Цього сезону в НХЛ зіграли 11 російських воротарів, 18 захисників та 39 нападників.
Рекордним є сезон 2000/01, коли хоча б один матч у чемпіонаті провели 72 росіянина.
Як повідомлялося, стали відомі усі пари плейоф Національної хокейної ліги.
Боротьба за Кубок Стенлі стартує 18 квітня 2026 року матчем «Кароліна» – «Оттава».
Плейоф НХЛ. Східна конференція. 1/4 фіналу
- «Баффало Сейбрз» – «Бостон Брюїнз»
- «Монреаль Канадіенс» – «Тампа-Бей Лайтнінг»
- «Піттсбург Пінгвінз» – «Філадельфія Флайєрз»
- «Кароліна Харрікейнз» – «Оттава Сенаторз»
Плейоф НХЛ. Західна конференція. 1/4 фіналу
- «Колорадо Евеланш» – «Лос-Анджелес Кінгз»
- «Даллас Старз» – «Міннесота Уайлд»
- «Вегас Голден Найтс» – «Юта Маммот»
- «Анахайм Дакс» – «Едмонтон Ойлерз»
Нагадаємо, «Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» повторили антирекорд НХЛ, не потрапивши до плейоф турніру.
Вдруге в історії НХЛ чинні володарі Кубка Стенлі («Флорида») та Президентського кубок («Вінніпег») одночасно не потрапили до плейоф наступного сезону.
У сезоні-2014/15 вперше в історії ліги це зробити «Лос-Анджелес Кінгз» (Кубок Стенлі) та «Бостон Брюїнз» (Президентський кубок).
Президентський кубок вручається команді, яка здобула найбільше очок в регулярному чемпіонаті НХЛ.
Коментарі — 0