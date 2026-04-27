Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру

Антон Федорців
glavcom.ua
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Анже Копітар віддав «Кінгз» 20 років
фото: Imagn Images

Повісити ключку на цвях довелося на мінорній ноті

Центрфорвард «Лос-Анджелеса» Анже Копітар завершив професіональні виступи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Останнім для словенця став поєдинок проти «Колорадо» (1:5) у першому раунді Кубка Стенлі. Каліфорнійці вчетверте поступилися «Евеланш». «Кінгз» без шансів програли серію (0:4) і завершили сезон.

Капітан «Лос-Анджелеса» анонсував завершення кар'єри перед нинішнім сезоном. Від свого наміру Копітар не відмовився. Подальші плани словенського хокеїста наразі невідомі.

У регулярному чемпіонаті цієї кампанії Копітар зіграв 71 поєдинок, у яких закинув 12 шайб і віддав 26 передач. У плейоф форвард провів чотири матчі. Результативними діями балканець не відзначився.

Чим відомий Анже Копітар

Уродженець містечка Ясеніце, вихованець місцевого клубу «Акроні». На дорослому рівні дебютував у «Краньскій Горі». На драфті Національної хокейної ліги-2005 обраний під 11-м номером.

Перед переїздом за океан пограв за шведський «Сьодертельє». До лав «Лос-Анджелеса» приєднався перед сезоном 2006/07. Провів у складі «Кінгз» 20 років із короткою перервою на виступи в шведській «Мурі» під час локауту 2012 року.

Став першим словенцем в історії НХЛ. Виграв із «Лос-Анджелесом» два Кубки Стенлі – у 2012 та 2014 роках. П'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок, володар Призу Марка Мессьє-2022 за лідерські якості, тричі переможець номінації Леді Бінг Трофі за джентльменську поведінку, дворазовий володар Френк Дж. Селфі Трофі найкращому форварду захисного плану.

У березні Копітар перетнув межу 1500 поєдинків у НХЛ. Загалом Копітар зіграв під егідою ліги 1628 матчів. До свого активу він записав 479 шайб і 926 асистів.

«Лос-Анджелес» у сезоні 2025/26

Кінгз фінішували четвертими в Тихоокеанському дивізіоні та восьмими – в Західній конференції команди. Рекорд каліфорнійців у регулярній першості – 35 перемог, 47 поразок (20 невдач в овертаймах). Найкращим бомбардиром в основній частині кампанії став нападник Адріан Кемпе (36 голів).

У плейоф першим суперником «Лос-Анджелеса» став «Колорадо». Нав'язати конкуренцію переможцю регулярки каліфорнійці не змогли та поступилися путівкою у наступний раунд за мінімальну кількість матчів.

До слова, нещодавно НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

Нагадаємо, раніше двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпіади-2026. Ідеться про братів Бреді та Меттью Ткачуків. Вони стали олімпійськими чемпіонами в складі збірної США.

Читайте також

Кубок світу – турнір під егідою НХЛ, у ньому беруть участь вісім країн
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
22 квiтня, 14:55
Нападник «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін є прихильником диктатора Володимира Путіна
У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора
17 квiтня, 12:38
Вже традиційно боротьбу за Кубок Стенлі вестимуть 16 команд
Визначилися всі пари плейоф НХЛ
17 квiтня, 10:05
«Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» не змогли провести другий поспіль сезон на тому ж рівні
«Флорида» та «Вінніпег» не вийшли до плейоф НХЛ та повторили антирекорд ліги
14 квiтня, 11:00
У НХЛ розпочинається найцікавіша частина сезону
Визначились усі учасники плейоф НХЛ
14 квiтня, 10:25
Дмитро Куліков весь сезон страждає від різноманітних травм
Невдалий сезон триває. Шайба зламала ніс російському хокеїсту в НХЛ
2 квiтня, 20:40

Новини

Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
