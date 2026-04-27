Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру

Повісити ключку на цвях довелося на мінорній ноті

Центрфорвард «Лос-Анджелеса» Анже Копітар завершив професіональні виступи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Останнім для словенця став поєдинок проти «Колорадо» (1:5) у першому раунді Кубка Стенлі. Каліфорнійці вчетверте поступилися «Евеланш». «Кінгз» без шансів програли серію (0:4) і завершили сезон.

Капітан «Лос-Анджелеса» анонсував завершення кар'єри перед нинішнім сезоном. Від свого наміру Копітар не відмовився. Подальші плани словенського хокеїста наразі невідомі.

У регулярному чемпіонаті цієї кампанії Копітар зіграв 71 поєдинок, у яких закинув 12 шайб і віддав 26 передач. У плейоф форвард провів чотири матчі. Результативними діями балканець не відзначився.

Чим відомий Анже Копітар

Уродженець містечка Ясеніце, вихованець місцевого клубу «Акроні». На дорослому рівні дебютував у «Краньскій Горі». На драфті Національної хокейної ліги-2005 обраний під 11-м номером.

Перед переїздом за океан пограв за шведський «Сьодертельє». До лав «Лос-Анджелеса» приєднався перед сезоном 2006/07. Провів у складі «Кінгз» 20 років із короткою перервою на виступи в шведській «Мурі» під час локауту 2012 року.

Став першим словенцем в історії НХЛ. Виграв із «Лос-Анджелесом» два Кубки Стенлі – у 2012 та 2014 роках. П'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок, володар Призу Марка Мессьє-2022 за лідерські якості, тричі переможець номінації Леді Бінг Трофі за джентльменську поведінку, дворазовий володар Френк Дж. Селфі Трофі найкращому форварду захисного плану.

У березні Копітар перетнув межу 1500 поєдинків у НХЛ. Загалом Копітар зіграв під егідою ліги 1628 матчів. До свого активу він записав 479 шайб і 926 асистів.

«Лос-Анджелес» у сезоні 2025/26

Кінгз фінішували четвертими в Тихоокеанському дивізіоні та восьмими – в Західній конференції команди. Рекорд каліфорнійців у регулярній першості – 35 перемог, 47 поразок (20 невдач в овертаймах). Найкращим бомбардиром в основній частині кампанії став нападник Адріан Кемпе (36 голів).

У плейоф першим суперником «Лос-Анджелеса» став «Колорадо». Нав'язати конкуренцію переможцю регулярки каліфорнійці не змогли та поступилися путівкою у наступний раунд за мінімальну кількість матчів.

