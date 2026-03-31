Власник команди НХЛ «Кароліна» придбає клуб НБА

Артем Худолєєв
фото: Reuters

«Портленд Трейл Блейзерс» змінить власників

НБА схвалила продаж контрольного пакету акцій клубу «Портленд Трейл Блейзерс» групі інвесторів під керівництвом Тома Дандона. Про це повідомила пресслужба НБА, інформує «Главком».

Угода оцінюється в $4,25 млрд. 80,1% акцій буде придбано 31 березня 2026 року за $4 млрд. Частка, що залишилася, повинна бути продана не пізніше 1 вересня 2028 року.

Дандон є мажоритарним власником «Кароліни Харрікейнз». До групи інвесторів «Портленда» також увійде Стенлі Міддлман – співвласник бейсбольного клубу «Філадельфія Філліс».

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.

Учасниця Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнила головного тренера
Джеймс повторив рекорд легенди НБА за кількістю перемог у лізі
«Ліверпуль» розгляне варіант із купівлею нового Луїса Суареса
Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Спадкоємець Роналду розкрив причину прощання з чемпіонатом Англії
