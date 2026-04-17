Визначилися всі пари плейоф НХЛ

Вже традиційно боротьбу за Кубок Стенлі вестимуть 16 команд
Стали відомі усі пари плейоф Національної хокейної ліги (НХЛ). Про це повідомляє «Главком».

Боротьба за Кубок Стенлі стартує 18 квітня 2026 року матчем «Кароліна» – «Оттава».

Плейоф НХЛ. Східна конференція. 1/4 фіналу

  • «Баффало Сейбрз» – «Бостон Брюїнз»
  • «Монреаль Канадіенс» – «Тампа-Бей Лайтнінг»
  • «Піттсбург Пінгвінз» – «Філадельфія Флайєрз»
  • «Кароліна Харрікейнз» – «Оттава Сенаторз»

Плейоф НХЛ. Західна конференція. 1/4 фіналу

  • «Колорадо Евеланш» – «Лос-Анджелес Кінгз»
  • «Даллас Старз» – «Міннесота Уайлд»
  • «Вегас Голден Найтс» – «Юта Маммот»
  • «Анахайм Дакс» – «Едмонтон Ойлерз»

Нагадаємо, «Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» повторили антирекорд НХЛ, не потрапивши до плейоф турніру.

Вдруге в історії НХЛ чинні володарі Кубка Стенлі («Флорида») та Президентського кубок («Вінніпег») одночасно не потрапили до плейоф наступного сезону.

У сезоні-2014/15 вперше в історії ліги це зробити «Лос-Анджелес Кінгз» (Кубок Стенлі) та «Бостон Брюїнз» (Президентський кубок).

Президентський кубок вручається команді, яка здобула найбільше очок в регулярному чемпіонаті НХЛ.

