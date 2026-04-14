«Флорида» та «Вінніпег» не вийшли до плейоф НХЛ та повторили антирекорд ліги

«Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» не змогли провести другий поспіль сезон на тому ж рівні

«Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» повторили антирекорд НХЛ, не потрапивши до плейоф турніру. Про це повідомляє «Главком».

Вдруге в історії НХЛ чинні володарі Кубка Стенлі («Флорида») та Президентського кубок («Вінніпег») одночасно не потрапили до плейоф наступного сезону.

У сезоні-2014/15 вперше в історії ліги це зробити «Лос-Анджелес Кінгз» (Кубок Стенлі) та «Бостон Брюїнз» (Президентський кубок).

Президентський кубок вручається команді, яка здобула найбільше очок в регулярному чемпіонаті НХЛ.

Нагадаємо, визначились усі учасники плейоф Кубка Стенлі 2026 року.

Ігри плейоф НХЛ стартують у ніч на неділю, 19 квітня 2026 року.

Учасники плейоф НХЛ від Східної конференції

«Баффало Сейбрз»

«Монреаль Канадіенс»

«Тампа-Бей Лайтнінг»

«Кароліна Харрікейнз»

«Піттсбург Пінгвінз»

«Філадельфія Флайєрз»

«Бостон Брюїнз»

«Оттава Сенаторз»

Учасники плейоф НХЛ від Західної конференції