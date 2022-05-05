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    «Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне

    Нардепи від монобільшості вирішили під час війни поїхати за кордон - «Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне
    Нардепи від монобільшості вирішили під час війни поїхати за кордон
    фото з відкритих джерел

    Українці не зраділи ініціативі «слуг народу» відвідати країни Європи, які надали притулок нашим громадянам

    Народні депутати від «Слуги народу» повідомили, що розпочинають низку робочих поїздок по країнах, які надали притулок нашим громадянам під час війни. За словами Юлії Гришиної, нардепи розділяться на групи і відвідають ті держави, де українців найбільше: від Польщі до Нідерландів, від Естонії до Італії. Вона наголосила, що всі відрядження відбуватимуться власним коштом депутатів.

    «Наша мета – на власні очі побачити, як живуть тимчасові переселенці, як навчаються їхні діти, чи вдається їм знаходити роботу, чи мають вони доступ до медичних послуг, які проблеми виникають з оформленням документів тощо. За підсумками візитів ми складемо загальний звіт і будемо розв'язувати ті проблеми, які виявимо», – повідомила Гришина.

    Водночас такій ініціативі нардепів зраділи далеко не усі користувачі мережі. Деякі українці дорікнули «слугам», що зараз не час влаштовувати турне, а потрібно займатися нагальними питаннями, які виникли у державі через війну.

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    Дехто порадив народним обранцям із монобільшості відвідати зруйновану рашистами Київщину, окупований Херсон, допомогти переселенцям, які залишилися в Україні.

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    «Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне
    «Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне
    «Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне

    Нагадаємо, 3 травня народного депутата Олексія Ковальова, який повернувся на окуповану російськими військами Херсонщину, виключили із фракції «Слуга народу». 28 квітня пропрезидентська партія звернулася до генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом «ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування з окупаційними військами».

    Теги: Маріуполь росія окупанти переселенці війна українці Україна Херсон притулок окупація #stoprussia
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    «Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне