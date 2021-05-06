Епіфаній і Блінкен обговорили Крим та Донбас. Стали відомі деталі зустрічі

Держсекретар США та предстоятель Помісної церкви України вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

У Києві відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Говорили про становлення ПЦУ, а також про окупацію Криму та Донбасу. Про це повідомили у пресслужбі Помісної церкви.

На початку зустрічі пройшла церемонія вшанування загиблих українських військових. Блінкен та Епіфаній поклали квіти до Стіни пам’яті.

Безпосередньо зустріч відбувалася в Свято-Михайлівському соборі.

«Особливу увагу було приділено питанню становлення Православної церкви України, важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності» – йдеться в повідомленні.

Епіфаній також подякував за тверду підтримку СЩА в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі.

Митрополит назвав важливими зусилля США у питанні консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску і стримування РФ до відновлення територіальної цілісності України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, де він 6 травня проводить зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Також Блінкен зустрівся з главою МЗС України . Дмитро Кулеба повідомив, що обговорювали взаємодію України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

Крім того, глави фракцій Верховної Ради провели зустріч з Блінкеном. Під час неї парламентарі просили призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін як посла на постійній основі.

На зустрічі також були присутні заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, в. о. помічника заступника держсекретаря посол Філіп Рікер та глава парламенту Дмитро Разумков. Держсекретар розповів про те, що на саміті G7 питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн-членів НАТО.

«Главком» також транслював наживо спільну пресконференцію за підсумками двосторонньої зустрічі Ентоні Блінкена та Володимира Зеленського.

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