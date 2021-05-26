Італія заявила про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни

Мова йде про шпигунство та дії через інтернет

Голова ради міністрів Італії Маріо Драгі заявив, що бачить ознаки серйозних спроб російського втручання у справи його країни. Про це повідомляє Interfax з посиланням на італійські ЗМІ.

«Потрібно посилюватися, особливо в тому, що стосується кібербезпеки. Рівень втручання (з боку РФ) викликає тривогу. Йдеться, як ми недавно могли переконатися, про шпигунство, а також про дії через інтернет», – наводять італійські ЗМІ слова Драгі, сказані за підсумками саміту ЄС.

Лідери країн ЄС, зокрема, обговорили політику щодо РФ і доручили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю підготувати доповідь на цю тему до зустрічі в верхах у червні.

Тим часом, американська компанія Google подала в суд на Роскомнагляд. Як випливає з картотеки справ Арбітражного суду Москви, 11 травня суд прийняв до розгляду подану 23 квітня заяву Google LLC до федеральної служби.

Це перший позов американської корпорації до російської влади. Раніше Google брала участь в судових процесах тільки як відповідач або третя особа.

IT-гігант намагається оскаржити рішення Роскомнагляду про блокування 12 посилань на відеозаписи, розміщені на відеохостингу YouTube. Цю інформацію в службі підтвердили ЗМІ.