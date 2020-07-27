В Італії штраф за порушення «маскового режиму» збільшили до 1000 євро



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В Італії маски для обличчя обов'язкові в супермаркетах, барах, ресторанах, магазинах та в громадському транспорті

Першими під дію штрафу потрапили два бари і перукарня у місті Салерно

Італійський регіон Кампанія збільшив до 1000 євро штраф для бізнесу, що не дотримується вимог носіння масок серед клієнтів. Про це повідомляється на сайті The Local.

Зазначається, що першими під дію штрафу потрапили підприємства в місті Салерно.

«Три заклади, в тому числі бар і перукарня, були оштрафовані на 1000 євро кожен після того, як поліція виявила, що вони не дотримуються прийнятого в п'ятницю указу, згідно з яким люди повинні носити маски в закритих приміщеннях», - йдеться у повідомленні.

Губернатор Кампанії Вінченцо Де Лука наголосив, якщо наші співгромадяни вважають, що проблема вирішена, це означає, що через кілька тижнів ми повернемося до серйозної надзвичайної ситуації.

В Італії маски для обличчя обов'язкові в супермаркетах, барах, ресторанах, магазинах та в громадському транспорті.

Згідно з новими правилами, «транспортні оператори зобов'язані забороняти доступ пасажирам, які не одягли маску».

Якщо такі пасажири перебувають на борту, вони повинні бути оштрафовані і «запрошені до висадки негайно або якомога швидше». Якщо вони відмовляться, «автобус або поїзд буде заблокований» і «буде втручання поліції».

Крім штрафу в 1000 євро, заклади можуть бути закриті на термін від 5 до 30 днів.

До відома, у світі станом на 27 липня від коронавірусу і пов'язаних з ним захворювань вилікувалися 10 млн 051 тис. 644 людини. Найбільша кількість людей, що одужали у США, які є головним епіцентром пандемії (2,1 млн осіб). Далі йде Бразилія (1,6 млн), а тоді Індія (918 тисяч) і Росія (600 тисяч). Так, число випадків коронавірусу загалом станом на ранок понеділка сягнуло 16 421 952, із яких 652 308 – летальні. У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019). А на четвертому місці – РФ (812 485). Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців. Одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.