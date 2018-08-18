Італійська компанія-оператор обіцяє відбудувати міст в Генуї



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Компанія-оператор обіцяє виділити 500 мільйонів євро на відбудову мосту і допомогу Генуї

Італійська компанія Autostrade per l’Italia, яка експлуатувала та обслуговувала міст Моранді, пообіцяла у суботу, 18 серпня, виділити 500 мільйонів євро на відбудову мосту і допомогу Генуї.

Про це повідомляє DW.

Міст обвалився 14 серпня. Водночас Autostrade per l’Italia відмовляється визнати свою вину в трагедії.

Виконавчий директор компанії Джованні Кастелуччі заявив, що оператор не може взяти на себе відповідальність за обвал, причини якого ще розслідуються, інформує агенція dpa. Кастелуччі також зазначив, що його компанія може збудувати новий міст за вісім місяців після того, як отримають усі дозволи.

Італійський уряд звинувачує в обвалі мосту саме компанію-оператора. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі раніше повідомив, що в уряді розмірковують над тим, щоб позбавити цю фірму ліцензії та стягнути з неї штраф у розмірі до 150 мільйонів євро.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні зажадав, аби оператор сплатив щонайменше 500 мільйонів євро постраждалим від трагедії родинам та місцевій владі Генуї. Наразі офіційно підтверджена загибель 38 людей внаслідок обвалу мосту. ЗМІ повідомляють про 42 загиблих.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені - 16, дев’ять з них у важкому стані.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м, вони дивом залишилися живими.

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