Туреччина замовила в Росії 50 млн доз вакцини «Супутник V»

Перші поставки прибудуть в травні, оскільки Туреччина намагається прискорити процес вакцинації.

Туреччина оголосила про підписання угоди про постачання 50 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу «Супутник V». Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

За словами міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджі, перші поставки прибудуть в травні, оскільки Туреччина намагається прискорити процес вакцинації.

«Ми знаходимося на останній стадії видачі дозволу на використання вакцини Sputnik V в надзвичайних ситуаціях і уклали угоду на її закупівлю. Туреччина підписала угоду на отримання 50 мільйонів доз протягом шести місяців», – сказав він.

Зазначимо, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про введення повного локдауну в країні з 29 квітня по 17 травня. Влада країни сподівається, що такі обмеження допоможуть країні знизити захворюваність на коронавірус.

До слова, цього тижня Бразилія заборонила ввезення російської вакцини від коронавірусу.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що якщо російська вакцина «Супутник V» найближчим часом отримає схвалення у ЄС, то країна готова її закупити.

Також президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ЄС не може забезпечити країну вакцинами проти Covid-19, що «побічно змушує» влади республіки почати переговори з Росією до реєстрації «Супутника V» в Європі.

В ЄС повідомляли, що в разі схвалення російської вакцини значна кількість її доз буде доступною в країнах Євросоюзу не раніше кінця 2021 року.

До слова, президент Аргентини захворів на Covid-19 після щеплення російською вакциною.