Стало відомо, як локдаун у Туреччині вплине на туристів

Серед певних незручностей – у неділю в Туреччині не працюватимуть магазини

Українським мандрівникам не варто хвилюватися: вони зможуть без обмеження пересуватися між містами, відвідувати музеї та інші туристичні об'єкти Туреччини

Іноземних туристів не торкнуться жорсткі коронавірусні обмеження, які влада Туреччини ввела з 29 квітня по 17 травня. Про це заявив журналістам у вівторок міністр туризму країни Нурі Ерсой, інформує Інтерфакс-Україна.

«Вони можуть вільно подорожувати зі своїми паспортами, відвідувати музеї і археологічні пам’ятники. Бути туристом в Туреччині зараз вигідно», – сказав міністр.

Ерсой додав, що в літньому сезоні програма Safe Tourism Certification продовжить діяти, причому критерії для отримання сертифікатів безпеки стануть більш жорсткими для об’єктів, що працюють з туристами. Він додав, що всі працівники галузі зараз проходять вакцинацію, і до кінця травня вона буде завершена.

«Послуги у сфері туризму в Туреччині цього року будуть більш безпечними, а контроль за ними буде краще, ніж минулого літа», – заявив міністр.

Він нагадав, що, за даними зарубіжних посольств в Туреччині, рівень захворюваності серед іноземних туристів, які відпочили в країні, дуже низький. «Це доводить, що сертифікація і прийняті нами заходи працюють», – підкреслив Ерсой.

«Хороші новини для українського туриста – скасовувати відпочинок в зв'язку з введенням в Туреччині карантину з 29 квітня не потрібно. Міністр культури і туризму Ерсой повідомив, що карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня і до 05:00 17 травня, не торкнеться українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами, відвідувати історичні музеї і інші туристичні об'єкти Туреччини», – підтвердив посол Андрій Сибіга.

Через швидке поширення коронавірусу влада Туреччини вводить нові, більш жорсткі обмежувальні заходи з 29 квітня по 17 травня. Будуть введені такі обмеження:

в країні припинять роботу всі підприємства, крім стратегічно важливих;

здійснювати міжміські поїздки можна буде тільки за наявності спеціального дозволу;

громадський транспорт буде працювати із заповнюваністю на 50%;

будуть закриті школи і дитячі садки, всі іспити будуть відкладені;

заклади громадського харчування будуть працювати лише в режимі доставки (не на винос);

продуктові магазини, ринки будуть працювати з 10 до 17 годин, по неділях все буде закрито;

все чиновники повинні перейти на віддалену або позмінну роботу.

Для того, щоб в'їхати до Туреччини українцям потрібен негативний ПЛР-тест. Крім того, за 72 години до прибуття в країну необхідно заповнити спеціальну електронну форму, потім роздрукувати її або зберегти на смартфоні. Перед посадкою на рейс форму слід пред'явити представнику авіакомпанії, без неї у літак не пустять.

На основі заповненої форми автоматично генерується HES-код, за допомогою якого в Туреччині відстежують переміщення людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом.

Зазвичай до Туреччини приїжджає приблизно півтора мільйони українських туристів на рік: це найпопулярніший туристичний напрямок для українців, свідчить статистика туроператорів.

У «коронавірусний» 2020 рік ця кількість дещо зменшилася, однак Туреччина мінімізувала карантинні обмеження, і завдяки цьому її відвідали більш ніж мільйон українців.