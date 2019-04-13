З початку доби окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки і Пісків: мапа боїв



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Окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, протитанкового ракетного комплексу та зі стрілецької зброї

З початку поточної доби, 13 квітня, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Від початку поточної доби станом на 12 годину відбулося 3 обстріли на Донецькому напрямку», - повідомив Праута.

За його словами, підрозділи операції Об'єднаних сил в районі Авдіївки після 6-ї ранку окупанти обстрілювали з протитанкового ракетного комплексу, а з 10:30 — зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Піски з 9.10 до 9.25 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, додав він.

«Наші підрозділи надійно контролюють ситуацію, дотримуючись умов припинення вогню», - наголосив Праута.

Як повідомлялось, минулої доби, 12 квітня, російські окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів операції Об'єднаних сил, в результаті чого один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

Мапа боїв: mediarnbo.org

З метою виявлення системи вогню батальйонного району оборони окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання на підступах до міста Авдіївка, надвечір ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів стрілецької зброї по одному зі взводних опорних пунктів. Водночас, для зайняття більш вигідного положення в смузі забезпечення, група ворожої піхоти під прикриттям вогню приховано висунулась в сторону наших позицій.

Номер обслуги гранатометного взводу старший сержант Ігор Ігнатенко разом з товаришами вчасно помітив переміщення противника та відкрив по ворогу вогонь, заблокувавши його у кількох сотнях метрів від наших позицій. Для розблокування своєї піхоти та прикриття відступу, противник посилив обстріл, застосувавши міномети калібру 82мм. Одна з мінометних мін вибухнула поблизу позиції, де знаходився Ігор, завдавши йому поранень, не сумісних з життям.

За проявлену мужність під час захисту України Ігор Ігнатенко буде представлений до нагородження (посмертно).

З настанням сутінок з метою зайняття більш вигідного положення у смузі забезпечення, група ворожої піхоти розпочала приховане пересування у бік взводного опорного пункту окремої механізованої бригади, яка захищає Україну поблизу населеного пункту НОВОЗВАНІВКА. Прикриваючи переміщення групи вогнем, противник розпочав обстріл наших позицій з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. На той час командир кулеметного відділення кулеметного старший солдат Олександр Скачков знаходився на спостережному посту. Разом з товаришами він вчасно помітив переміщення ворога та зосередженим вогнем примусив противника відступити. Прикриваючи свій відступ, ворог посилив обстріл, внаслідок чого Олександр отримав поранення. Йому була надана невідкладна допомога та організовано евакуацію. Загрози для життя військовослужбовця немає.

За проявлену хоробрість старший солдат Олександр Скачков буде представлений до нагородження.

З метою проведення розвідки боєм та виявлення дійсного розташування фортифікаційних споруд одного з взводних опорних пунктів окремої десантно-штурмової бригади, яка виконує бойові завдання на Приазов'ї, противник користуючись негодою та темною порою доби, розпочав обстріл наших позицій з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Під прикриттям вогню група ворожої піхоти висунулась в смугу забезпечення та почала наближатись до наших позицій.

Старший навідник кулеметного відділення старший солдат Іван Тяпка, який в цей час знаходився на взводному опорному пункті, не зважаючи на погану видимість, вчасно виявив переміщення противника та разом з товаришами відкрив вогонь по ворожій піхоті. В результаті впевнених дій десантників ворог був примушений відступити. Відступаючи, противник посилив вогонь з усіх наявних вогневих засобів. Поблизу Івана вибухнула одна з гранат, від осколків якої він отримав поранення. Йому негайно надали медичну допомогу та евакуювали.

За проявлену відвагу старший солдат Іван Тяпка буде представлений до нагородження.