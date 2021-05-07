Із російського полону повернувся Олексій Чирній: з'явилися перші фото на волі

Перші дев’ять місяців Олексія тримали в ізоляції та не допускали до нього українських консулів

У п’ятницю, 7 травня, з російського полону повернувся додому Олексій Чирній, якого ще 9 травня 2014 року разом з Олегом Сенцовим затримало ФСБ РФ за звинуваченнями в організації терактів на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Заступниця міністра МЗС України Еміне Джапарова опублікувала перші світлини Чирнія на волі.

«Щойно почула голос Олексія через телефон. Це була його перша розмова українською мовою за сім років. Сім років російських в’язниць у Магадані, Москві та Батайську», – написала посадовиця.

Джапарова повідомила, що Олексій Чирній – мешканець Криму, український науковець, викладач військової історії Сімферопольського інституту культури, кандидат історичних наук.

Джапарова також нагадала, що перші дев’ять місяців Олексія тримали в ізоляції та не допускали до нього українських консулів. А 21 квітня 2015 року Чирнія засудили до семи років позбавлення волі.

Тоді ж адвокат Олексія Ілля Новіков заявив про наявність ознак застосування тортур, які стали причиною самообмови Олексія.

«Протягом ув’язнення у ВК-15 м.Батайська на Олексія було накладено понад 50 дисциплінарних стягнень із відбуванням «покарання» в штрафному ізоляторі як «особи, яка вивчає, пропагує, сповідує чи розповсюджує екстремістську ідеологію». Чирній неодноразово наголошував, що у 2014 році він подав заяву про відмову від нав’язаного громадянства Росії й російський паспорт не отримував. Росфінмоніторинг включив українця до «Переліку організацій та фізичних осіб, щодо яких є дані про їх причетність до екстремістської діяльності та тероризму», – додала Джапарова.

Резолюцією Європарламенту від 17 липня 2019 року Олексій Черній визнаний політичним в’язнем.

Раніше повідомлялося, що українець Гліб Шаблій, який провів понад чотири роки в ув‘язненні в Росії, повернувся додому. Шаблія засудили до п'яти років колонії за ч.1 ст. 223.1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) і ч.1 ст. 222.1 КК Росії (незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою) на п'ять років колонії.