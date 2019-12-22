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    Події в Україні

    Російські окупанти п’ять разів порушували режим припинення вогню – один український військовий загинув

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    Російські окупанти п’ять разів порушували режим припинення вогню – один український військовий загинув

    Внаслідок ворожих обстрілів ще одного українського військового поранено

    Упродовж неділі збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів, загинув український військовий, ще одного поранено.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил:

    • поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
    • неподалік населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

    Крім того, два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ»: неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Зазначається, що 22 грудня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

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    Нагадаємо, 21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
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