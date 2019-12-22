Російські окупанти п’ять разів порушували режим припинення вогню – один український військовий загинув
Внаслідок ворожих обстрілів ще одного українського військового поранено
Упродовж неділі збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів, загинув український військовий, ще одного поранено.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил:
- поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.
Крім того, два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ»: неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Зазначається, що 22 грудня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
Нагадаємо, 21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.