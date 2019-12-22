Російські окупанти п’ять разів порушували режим припинення вогню – один український військовий загинув



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Внаслідок ворожих обстрілів ще одного українського військового поранено

Упродовж неділі збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів, загинув український військовий, ще одного поранено.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил:

поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Крім того, два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ»: неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зазначається, що 22 грудня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, 21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.