Ізраїль атакував 15 об'єктів ХАМАС у секторі Газа
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Атака ізраїльської армії була здійснена у відповідь на атаку з боку палестинців
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектора Газа.
Про це ЦАХАЛ повідомляє в Twitter.
В ізраїльській армії відзначили, що атака була здійснена у відповідь на обстріл ізраїльської території.
«Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Газа і за його межами», - зазначено в заяві.
Так, винищувачі атакували військовий комплекс ХАМАС в Бейт-Хануні і комплекс в Бейт-Лахії, що належить організації «Ісламський джихад».
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AFP Photo @mahmud_hams - Fire and smoke billow above buildings in Gaza City during reported Israeli strikes on March 25, 2019. Israel's military launched strikes on Hamas targets in the Gaza Strip today, the army and witnesses said, hours after a rocket from the Palestinian enclave hit a house and wounded seven Israelis.
Відзначимо, що за даними армії Ізраїлю, з 22:00 25 березня за місцевим часом ХАМАС запустив 30 ракет. Деякі з ракет перехопили системи протиповітряної оборони. Решта впали в відкритій місцевості.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей. Згодом стало відомо, що постраждалих вже семеро.
Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази.
На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.
Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.