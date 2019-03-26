Ізраїль атакував 15 об'єктів ХАМАС у секторі Газа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Атака ізраїльської армії була здійснена у відповідь на атаку з боку палестинців

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектора Газа.

Про це ЦАХАЛ повідомляє в Twitter.

В ізраїльській армії відзначили, що атака була здійснена у відповідь на обстріл ізраїльської території.

«Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Газа і за його межами», - зазначено в заяві.

Так, винищувачі атакували військовий комплекс ХАМАС в Бейт-Хануні і комплекс в Бейт-Лахії, що належить організації «Ісламський джихад».

Відзначимо, що за даними армії Ізраїлю, з 22:00 25 березня за місцевим часом ХАМАС запустив 30 ракет. Деякі з ракет перехопили системи протиповітряної оборони. Решта впали в відкритій місцевості.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей. Згодом стало відомо, що постраждалих вже семеро.

Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази.

На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.