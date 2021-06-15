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    Ізраїль скасовує вимогу носіння масок у приміщеннях

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    Носіння масок стане необов'язковими в магазинах, торгових центрах, громадському транспорті, а також інших закритих приміщеннях - Ізраїль скасовує вимогу носіння масок у приміщеннях
    Носіння масок стане необов'язковими в магазинах, торгових центрах, громадському транспорті, а також інших закритих приміщеннях
    Фото: Emil Salman

    Маски все ще будуть потрібні під час польотів, а також у соціальних закладах та установах для людей похилого віку

    Ізраїль скасовує вимогу обов'язкового носіння медичних масок у приміщеннях через спад кількості хворих на Covid-19. Про це повідомляє видання Haaretz.

    З вівторка, 15 червня, в Ізраїлі буде скасовано вимогу носити маски в закритих приміщеннях.

    Фахівці міністерства охорони здоров'я зійшлися на позиції, що вимога носити захисну маску залишиться в силі в геріатричних закладах, в будинках для людей похилого віку, в деяких відділеннях лікарень, в яких знаходяться представники груп ризику.

    Маски необхідно носити при польотах в літаку і в аеропорту. Це пов'язано зі страхом, що з-за кордону можуть бути доставлені нові варіанти вірусу.

    Виключено обов'язок носіння масок в школі, хоча більшість учнів ще не вакциновані.

    Носіння масок стане необов'язковими в магазинах, торгових центрах, громадському транспорті, а також інших закритих приміщеннях.

    Маску також повинні носити ті, хто прямує до місця, де буде дотримуватися режиму самоізоляції.

    Пресслужба міністерства охорони здоров'я повідомила, що для медичних установ будуть випущені окремі докладні інструкції, що стосуються носіння масок при контакті з пацієнтами.

    Напередодні міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Коен заявила, що країна з 1 липня вирішила відкритися для індивідуального туризму, однак потрапити в Ізраїль зможуть тільки туристи з імунітетом до коронавірусу.

    Водночас глава МВС Ізраїлю Арьє Дері заявив, що ухвалив рішення дозволити в'їзд іноземним туристам за спрощеною процедурою з країн з низьким рівнем захворюваності. Список таких країн буде щотижня оновлюватися МОЗ.

    До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

    Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.

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    Теги: МВС Ізраїль ВООЗ
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    Ізраїль скасовує вимогу носіння масок у приміщеннях