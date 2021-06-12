Ізраїль дозволив своїм громадянам подорожувати в Україну
Всім, хто повертається в Ізраїль, включаючи вакцинованих, доведеться йти на 14-денний карантин
Ізраїльтянам для виїзду потрібно буде подати запит до Комітету з особливих ситуацій
З 14 червня Ізраїль скасовує заборону для своїх громадян на поїздки в Україну, Туреччину та Ефіопію. Про це пише The Times of Israel.
Відповідне рішення прийнято у звʼязку з поліпшенням ситуації із коронавірусом у зазначених державах та Україні.
Ізраїль від початку липня планує давати дозволи вакцинованим іноземним туристам відвідувати країну.
Ізраїльтянам для виїзду в одну з вищевказаних країн потрібно буде подати запит до Комітету з особливих ситуацій.
Всім, хто повертається, включаючи вакцинованих, доведеться йти на 14-денний карантин.
Напередодні міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Коен заявила, що країна з 1 липня вирішила відкритися для індивідуального туризму, однак потрапити в Ізраїль зможуть тільки туристи з імунітетом до коронавірусу.
Водночас глава МВС Ізраїлю Арьє Дері заявив, що ухвалив рішення дозволити в'їзд іноземним туристам за спрощеною процедурою з країн з низьким рівнем захворюваності. Список таких країн буде щотижня оновлюватися МОЗ.
До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.
Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.
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