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    Ізраїль дозволив своїм громадянам подорожувати в Україну

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    Всім, хто повертається в Ізраїль, включаючи вакцинованих, доведеться йти на 14-денний карантин - Ізраїль дозволив своїм громадянам подорожувати в Україну

    Всім, хто повертається в Ізраїль, включаючи вакцинованих, доведеться йти на 14-денний карантин

    Ізраїльтянам для виїзду потрібно буде подати запит до Комітету з особливих ситуацій

    З 14 червня Ізраїль скасовує заборону для своїх громадян на поїздки в Україну, Туреччину та Ефіопію. Про це пише The Times of Israel.

    Відповідне рішення прийнято у звʼязку з поліпшенням ситуації із коронавірусом у зазначених державах та Україні.

    Ізраїль від початку липня планує давати дозволи вакцинованим іноземним туристам відвідувати країну.

    Ізраїльтянам для виїзду в одну з вищевказаних країн потрібно буде подати запит до Комітету з особливих ситуацій.

    Всім, хто повертається, включаючи вакцинованих, доведеться йти на 14-денний карантин.

    Напередодні міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Коен заявила, що країна з 1 липня вирішила відкритися для індивідуального туризму, однак потрапити в Ізраїль зможуть тільки туристи з імунітетом до коронавірусу.

    Водночас глава МВС Ізраїлю Арьє Дері заявив, що ухвалив рішення дозволити в'їзд іноземним туристам за спрощеною процедурою з країн з низьким рівнем захворюваності. Список таких країн буде щотижня оновлюватися МОЗ.

    До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

    Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.

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    Теги: Ізраїль туризм Україна карантин щеплення
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    Ізраїль дозволив своїм громадянам подорожувати в Україну