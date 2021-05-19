Ізраїль продовжить військову операцію в Секторі Газа – Нетаньяху

Нетаньяху наголосив, що удари по бойовиках у Секторі Газа є правом Ізраїлю на самооборону

Ізраїльський прем'єр зазначив, що кожного дня армія країни нейтралізує все більше командирів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом провів нараду в оперативному штабі. Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію проти бойовиків в Секторі Газа. Про це йдеться у відеозверненні ізраїльського прем'єра на сторінці у Facebook.

Нетаньяху наголосив, що удари по бойовиках у Секторі Газа є правом Ізраїлю на самооборону. Він подякував американському президенту за підтримку, але відкинув заклик почати деескалацію.

«Я повний рішучості продовжувати цю операцію до тих пір, поки не буде досягнута її мета - відновлення миру та безпеки для вас, громадяни Ізраїлю», – заявив Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр зазначив, що кожного дня армія країни завдає удари по нових об'єктах бойовиків в Секторі Газа та нейтралізує все більше їх командирів.

«Знищуємо все більше багатоповерхівок, які використовують терористи, знищуємо все більше складів зі зброєю», – додав він.

Нагадаємо, учасники Ради Безпеки ООН в четвертий раз за останні 8 днів не змогли узгодити спільну заяву, що закликає сторони конфлікту на Близькому Сході до зниження напруженості. Йдеться в заяві постпреда США в ООН Лінди Томас-Грінфілд у вівторок, 18 травня. «Ми не вважаємо, що публічна заява в даний момент посприяє деескалації», – заявила Томас-Грінфілд. Вашингтон як і раніше націлений на «інтенсивну дипломатію« заради припинення насильства.